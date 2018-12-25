Kaan Terzioğlu'ndan Son Dakika Hotspot Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde tartışma yaratan bir karar alarak mobil internet paylaşımını ücretlendireceğini açıklayan Turkcell, bu kararını hafifleten bir sistemi bugün duyurmuştu. Turkcell'in CEO'su Kaan Terzioğlu da durumu Twitter hesabından değerlendirdi.

Mobil veri paylaşımı konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen iddia iki gün önce ilk kez duyulmuştu. Webtekno olarak Turkcell yetkililerince doğrulattığımız mobil veri paylaşımından ücret kesileceği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, kişisel hesapları üzerinden Turkcell'i eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Vodafone'dan gelen "ücret kesintisi olmayacak" haberiyle tepkilerin hedefi olan Turkcell, bugün kullanıcıların 30 günde bir gerçekleştireceği "hızlı giriş" ile sisteme giriş yapması durumunda ücret kesintisi yapılmayacağını açıklayarak geri adım atmıştı. Durumu Twitter hesabından değerlendiren Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şu Tweet'leri paylaştı:

Sosyal medya üzerinden Turkcell'i eleştiren kullanıcıların tepkilerine yanıt vermek ve durumu açıklamak isteyen Kaan Terzioğlu, yaşananları bir de Turkcell'in bakış açısıyla anlattı.

Kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine böyle bir yolu seçtiklerini belirten Terzioğlu, mobil internet paylaşımının oluşturduğu güvenlik sorunları ve paylaşım sırasında kontrol edilemeyen internet tüketiminin neden olduğu kota aşımının, bu uygulamanın çıkış noktası olduğunu açıkladı.

İnternet paylaşımını güvenli hale getirecek Hızlı Giriş sisteminin kullanıcıların yaşadığı sorunları çözeceğini belirten Genel Müdür, paylaşılan ücretlendirmelerin hangi aboneler için geçerli olduğunu da açıkladı.

Hızlı Giriş sistemini kullanmayan abonelerin ücretlendirmeye tabi olacağını belirten Terzioğlu, paket aşımının önüne geçmek için de alınan ücret karşılığında 1 ay geçerli 2 GB internet hediye edileceğini bildirdi.

Tweet'lerini Turkcell'in önceliğinin müşterileri olduğunu belirterek sonlandıran Kaan Terzioğlu, bu açıklamalarıyla durumu kendi açılarından özetlemiş oldu.

Yaşanan tepkilerin mi Turkcell'i bu duruma ittiği bilinmiyor fakat anlaşılan kullanıcılar, Hızlı Giriş sistemini kullanırlarsa, bir süre daha kendi internetlerini paylaşmak için ücret ödemeyecek. Hızlı Giriş sistemi ve internet paylaşımı hakkında daha fazla bilgi paylaşıldığında sizler ile paylaşıyor olacağız.