Turkcell'in her gün 12 soruyu bilen her oyuncuya ödül kazandırdığı yarışmasında bir kullanıcı tek başına 20.000 TL kazandı.

Genel olarak günde 2.000 TL olarak sunulan günlük ödüller, ödülün devretmesiyle ve özel günlerde 20.000 TL'ye kadar çıkabiliyordu. Turkcell tarafından gerçekleştirilen Hadi yarışmasında bir kullanıcı devreden 20.000 TL'yi tek başına kazandı.

AppStore ve Google Play uygulaması üzerinden oynanan yarışma her gün 20.30'da, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise hem 12.30 hem de 20.30'da düzenleniyor. Canlı olarak sorulan soruların yanıtlarına dair ipuçları ise Turkcell'in sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

20.000 TL'lik ödüle özel olarak sorulan 20 soruyu birden yanıtlayabilen tek bir kişi oldu. Böylece 'acbakumdi' isimli kullanıcı 20.000 TL'yi tek başına almış oldu.