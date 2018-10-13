Turkcell, yeni duyurulan ve hızla katılımcısı artan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na internet kotalarını ikiye katlayarak destek vereceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Kazanacak" sloganıyla vurguladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıklamıştı. Programın açıklanmasının ardından, pek çok şirket programa destek vereceğini açıkladı ve Turkcell de o şirketlerden biri. Bugünden itibaren, Turkcell müşterilerinin internet kotalarını 2'ye katlayacak.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Turkcell Türkiye için var. Türkiye olmadan Turkcell var olamaz. Biz de dijital altyapımızı müşterilerimize açarak internet kotalarını ikiye katlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanmaya başlayacak. Biliyoruz ki Türkiye kazanırsa Turkcell de kazanacak." ifadelerini kullandı.

4,5G uyumlu SIM kart sahipleri, BiP uygulamasında 'Keşfet' kısmında yer alan 'Enflasyonla Mücadele' kanalını takip ederek kampanyadan faydalanabilecek. Kampanya sene sonuna kadar devam edecek ve SIM kartı 4,5G uyumlu olmayan kullanıcılar da Turkcell bayiilerinde ücretsiz olarak 4,5G uyumlu kart çıkartabilecek.