Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, herkesin merak ettiği 'İnternet fiyatları nasıl ucuzlar?' sorusunun yanıtını verdi.

Türkiye’deki internet kullanıcıları yıllarca Adil Kullanım Kotası'nın (AKK) kalkmasını bekledi. BTK kararıyla 1 Ocak 2019 itibarı ile kota kalktı kalkmasına ancak bu sefer de internet fiyatları vatandaşın beklentisinin çok üzerine çıkmış oldu. İnternet servis sağlayıcıları, AKK’nin kalkması ile maliyetlerin arttığını, bu nedenle fiyatların bu seviyede olduğunu belirtirken, kullanıcılar ise eski sistemin yenisinden daha iyi olduğunu söylüyor.

Bu konuda en yetkili kişilerden biri olan Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın sorularını yanıtlayarak internet fiyatlarının bu seviyede olmasının nedenlerini ve fiyatların düşmesi için yapılması gerekenlerin neler olduğunu açıkladı. İlk olarak ‘100Mbps hızlara erişmek için ne yapmalı?’ sorusunu yanıtlayan Yiş, konuyu şu şekilde açıkladı;

‘’Ortak altyapıyla yatırım maliyetleri düşmeye başladığı an, bu tüketicilere daha yüksek hız ve daha düşük fiyat olarak yansımaya başlar. Biz de meraklı değiliz 100 Mbps’i 199 TL’den satmaya… Ama yatırım maliyetleri böyle olduğu sürece kazmak büyük para. Bu maliyetleri düşürecek olan ise altyapı yatırımlarını ortak yapıp, daha fazla insana internet götürmek. Ancak insanlar hala en çok “3 aydır altyapı bekliyorum”, “Alt yapım çok eski, hızım çok düşük”, “Port vermiyorlar” gibi konulardan şikayet ediyor. Hatta bütün Türkiye ‘port’un ne demek olduğunu öğrendi.’’

Ardından gelen ‘Herkese fiber internet için ne kadar yatırım gerekli?’ sorusuna ise, ‘’Türkiye’de internet penetrasyonu hala çok düşük… Çok ciddi bir dijital altyapı eksikliği var.Türkiye’de yaklaşık 20 milyon hane var ama şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekli. Bu altyapıları bizlerin teker teker, aynı anda, paralel olarak yatırım yaparak tamamlamasına imkân yok. Bunun için yaklaşık 15 milyar dolar lazım. Halbuki mevcudu paylaşsak ve bundan sonrakileri beraber yapsak bu hikâye 2 milyar dolara bitecek gibi bir şey. Altyapıya erişimi bir rekabet unsuru olmaktan çıkarmamız lazım. Üstyapıda servis zenginliğiyle, kaliteyle rekabet edelim.’’ şeklinde yanıt verdi.

Ömer Barbaros Yiş’in açıklamalarına bakılacak olursa şirketler, yıllardır X kadar yatırım yaptık diye reklam filmleri çekiyor olsalar da hala limitsiz internet sunacak alt yapıyı kurabilmiş değiller. Bu noktada bireysel yatırımlara da cesaret edemeyen şirketler, bir ortak altyapı oluşturarak sorunun altından kalkmayı UMUYORLAR.