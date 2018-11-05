5G Teknolojisi, Türkiye'de İlk Kez Canlı Olarak Deneyimlendi

Turkcell-Samsung Türkiye iş birliği ile oluşturulan canlı deneyim alanlarında davetliler 5G teknolojisini Türkiye'de ilk kez canlı olarak deneyimleme fırsatı yakaladılar.

Türkiye’nin en köklü mobil operatörü olan Turkcell, Türkiye’de mobil teknoloji sektörünün tartışmasız lideri konumunda bulunan Samsung Electronics Türkiye ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi ve düzenlenen 5G etkinliğine katılan davetlilere Türkiye’de 5G’yi ilk kez canlı olarak deneyimleme fırsatı sundu.

Turkcell altyapısı ve Samsung 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi sayesinde kurulan canlı deneyim alanlarını ziyaret eden davetliler, 4K UHD Canlı Yayın’dan Bulut Oyuna, 360 Derece Kamera İzleme’den Sanal Gerçekliğe kadar farklı alanlarda 5G teknolojisinin sunduğu imkanları canlı olarak deneyimlediler.

5G teknolojisinin global bir dönüşüme öncülük edeceğini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ‘’5G sadece bir haberleşme teknolojisi değil, topyekun dönüşümün, otomotiv, tarım, sağlık gibi sektörlerin dijitalleşmesinin ve Sanayi 4.0 dönüşümünün temeli.’’ diyerek 5G teknolojisinin önemine vurgu yaptı.

Teknolojiyi tüketen bir ülke olmak yerine üreten bir ülke olmak için yapılan her yatırımın ve gerçekleştirilen her iş birliğinin önemsenmesi gerektiğini belirten Terzioğlu, konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu;

‘’Türkiye olarak şunu görmemiz lazım; sabit ve mobil internet altyapısı ve servisleri bir lüks tüketim hizmeti değildir. İnsanların temel yaşama ihtiyaçlarını karşılayacak ve daha önemlisi ekonomimizi uluslararası rekabete hazırlayacak temel gereksinimlerdir. Bu yüzden bir çağrıda bulunmak istiyorum; ne sabit internet yatırımlarını yaparken harcadığımız her 1 liranın 50 kuruşu geçiş paralarına ne de mobil internet yatırımlarını yaparken yatırdığımız her 1 liranın yarıdan fazlası spektruma, hava parasına gitsin.

Türkiye'nin bu teknolojilere ihtiyacı var. Daha da önemlisi Türkiye'nin bu teknolojilere en kısa zamanda ihtiyacı var. Telekom, bugün teşvik almayan tek sektördür. Teşvik istemiyoruz ama hiç olmazsa yaptığımız yatırımların amacına en uygun şekilde, en hızla hayata geçeceği bir ortamı yaşatalım, var edelim.’’

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim ise konuyla ilgili olarak, ‘’Samsung’un küresel düzeyde attığı adımlarla pekişen 5G teknoloji birikimini Türkiye’deki son kullanıcılarla buluşturmak için bugün Turkcell ile birlikte önemli bir adım attık.’’ dedi.

Etkinlik sırasında verilen bilgiye göre 5G teknolojisi, fiber kablo altyapısı bulunmayan ev ve iş yerlerinde dahi Gigabit bağlantı hızlarına ulaşabilmeyi mümkün kılacak. Üniversitelerle de iş birliği gerçekleştiren Turkcell, Turkcell Maltepe Plaza ve Kadıköy’ün yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de Samsung’un 5G Kablosuz Erişim Teknolojisi’ni deniyor.