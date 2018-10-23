Turkcell ve Huawei, Akıllı Şehirler İçin Ortaklık Kurdu

5G teknolojisinin Türkiye'deki en önemli taşıyıcılarından biri olacak olan Turkcell, Çinli mobil iletişim devi Huawei ile 5G destekli akıllı şehirler kurmak için ortaklık protokolü imzaladı.

Türkiye’nin en eski mobil iletişim operatörü olan Turkcell, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Çinli şirket Huawei ile 5G teknolojisine dayalı akıllı şehirler yaratmak için iş birliği kurdu. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komitesi Başkanı Li Dafeng’in de katıldığı bir basın toplantısı ile resmi bir protokol imzalayan şirketler, akıllı şehirler için ortak bir çalışma yürütecekler.

Çin’de düzenlenen etkinlikte söz konusu iş birliği için hazırlanan protokolün altında Turkcell adına Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin imza atarken, Huawei adına Radyo Ürünleri Çözümleri ve Pazarlama Başkanı Wang Zhongtao imza attı. İmzalanan Protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Akça, ‘’Bu işbirliklerinin yapılması ülkemizin yeni nesil iletişim teknolojilerine sahip olması ve özellikle 5G’de öncü rol üstlenmesi adına son derece önem taşıyor. Huawei ile yaptığımız bu işbirliği de bu yönde atılmış büyük bir adımdır.’’ dedi.

5G teknolojisinin Türkiye’de de ticarileştirilmesi için ve geleceğin teknolojilerini üretmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Akça, sektörde kullanılan ekipmanların AR-GE çalışmalarının ve üretimlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi ile ilgili Huawei ile istişarede bulunduklarını ifade ederken, ‘’Bu işbirliği, şehirlerimizin 5G teknolojileriyle donatılarak daha da akıllı hale gelmesini sağlayacak ve insanlarımızın en son teknolojinin imkanlarından sonuna kadar faydalanarak konforlu bir yaşam sürmesine vesile olacak. Geleceğin çözümlerini geliştirerek, katma değer yaratan işlerdeki öncülüğümüzü sürdürmeyi amaçlıyoruz.’’ dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komitesi Başkanı Li Dafeng de Turkcell ile gerçekleştirdikleri 5G anlaşmasının Huawei’ye Türkiye ve merkezi Asya bölgesinde dijital endüstri dönüşümü için fırsat sağladığını dile getirdi. Söz konusu ortaklık ile birlikte iki şirket, 5G teknolojisinin en önemli parçalarından biri olan akıllı şehirler inşa etmek için birlikte çalışacaklar. İki şirket halihazırda nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, yapay zeka, akıllı araçlar, e-sağlık çözümleri ve çeşitli kullanıcı otomasyon çözümleri için zaten birlikte çalışıyorlar.