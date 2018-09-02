Turkcell ve Huawei "Samsun Akıllı Şehir" Projesini İmzaladı

Turkcell ve Huawei, Samsun'da dijital akıllı şehir protokolünü imzaladı. Turkcell'in bulut hizmeti, Huawei'nin de teknik hizmetleri sunacağı proje kapsamında şehir ve hizmetlerde dijitalleşmeye gidilecek.

Samsun, “akıllı şehir” projesi kapsamında Huawei ve Turkcell ile işbirliği protokolü imzaladı. Bir otelde düzenlenen törende Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin projeyi hayata geçirmek için bir araya geldi. Dünyanın 170’i aşkın yerinde faaliyet gösteren Huawei, dijital destekle akıllı şehir sayısını arttırmak için işbirliği yapıyor.

Li Shen, "Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye de her şehri ve bölgesiyle Huawei için son derece önemli ülke konumunda. Bu vesileyle oldukça yoğun faaliyet gösterdiğimiz bu ülkeye, dünya çapındaki ileri teknolojimizin de katkısıyla 5G, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut, akıllı ve güvenli şehir ile buna benzer gelecek odaklı çözümleri daha fazla adapte etmek için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Projenin gerçekleştirilmesi için Samsun’un tercih edilmesinin nedeni ise; Karadeniz’in önemli bir şehri olarak ekonomi ve altyapı açısından geliştirilebilir olması. Bu projeyle birlikte Samsun, dijital dönüşüm yaşayacak şehirlerin başında olacak ve önemli bir deneyim yaşayacak.

Dijital şehir projesiyle Samsun’un en önemli problemi olarak gösterilen trafik sorununa da çözüm getirileceği belirtiliyor. Sürekli iş birliği içerisinde çalışacak üçlü, Samsun’da şehir, ulaşım, tarım, sayaç, park ve benzeri alanlarda dijitalleşmeyle birlikte “akıllı” hale dönüştürülmesi için teknik çözümler ve işbirlikleri geliştirilecek.

Bulut bilişim merkezi hizmeti sunacak olan Turkcell, projenin gerçekleşmesi için sabit geniş band (FBB), mobil genişband (MBB) ve NB-IOT bağlantı hizmetleri sağlayacak. Huawei akıllı ulaşım, park vb. çalışmaların yanı sıra IP ve IT ürünlerini projeye sağlayacak.

Toplantıda yapılan açıklamalara göre, tarımın, su kaynaklarının ve ulaşımın dijitalleşmesinin ilk adımı Samsun’dan başlayacak ve düzenli bir plan kapsamında adım adım şehir dijitalleştirilecek. Dijitalleşme planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “100 günlük eylem planı” dahilinde bulunuyor. Samsun’daki genç nüfusa dijital şehirle istihdam sağlanacağı; fırsatlar sunulacağı iddia ediliyor.