Turkcell’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu Oldu

Turkcell, KAP’a yaptığı açıklamayla yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nı duyurdu. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcılığı görevini de sürdüren Bülent Aksu, Turkcell’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Türkiye’nin en büyük mobil operatörlerinden Turkcell, yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nı seçti. Daha öncesinde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam eden Bülent Aksu, Turkcell’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Başarılı iş insanının daha öncesinde farklı kuruluşlarda yönetim kurulunda görev yaptığı biliniyor.

Geçen sene Türk Telekom’un yönetim kurulundan ayrılarak Turkcell yönetim kuruluna geçen Aksu, bir süre Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yardımcısı olarak da görev yaptı.

Bülent Aksu Kimdir?

Bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan duyuruda Turkcell’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Aksu; enerji, petrokimya, tekstil, denetim gibi pek çok sektörde muhasebe, finans, vergi ve yönetim alanlarında çalışmış bir isim. 22 yıllık profesyonel iş tecrübesine sahip iş adamı, iş hayatına Kuveyt Türk A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak başladı. 2003 yılında Çalık Holding’te Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak işe başlayan Aksu, 2008 - 2012 yılları arasında Akfel Grup’ta Finanstan Sorumlu Genel Müdür (CFO) ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etmiştir.

Kariyeri başarılarla dolu Aksu, 2012 yılında, Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz Şirketi (SOCAR) iştiraki olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve Star Rafineri A.Ş.’de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 20 Temmuz 2016 - 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Turkcell’de CFO olarak görev yapan Aksu, Kasım 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında ise Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi oldu.

3 Ağustos 2018’de Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcılığı görevine atanan Aksu, 7 Mart 2019’da ise Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Türkiye’nin en etkili 50 CFO’sundan biri seçilen Aksu, önümüzdeki süreçte Turkcell’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek. Kendisine bu süreçte başarılar diliyoruz.