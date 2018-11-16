Turkey Home'un Twitter Hesabı, Dünya Takipçi Rekoru Kırdı

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Turkey Home'un Twitter Hesabı, Dünya Takipçi Rekoru Kırdı
Türkiye'nin doğal güzelliklerini fotoğraf ve video olarak paylaşan İngilizce hesap, rakiplerinin arasından sıyrılmayı başardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı olan Turkey Home, dünyada bu alanda en çok takip edilen Twitter hesabı olan Avustralya'yı geride bırakmayı başardı.

Haziran ayından itibaren alınan verilere göre 745.199 takipçi sayısına ulaşan Turkey Home, 680.370 takipçili Hong Kong'u ve 512.260 takipçili Avustralya'yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Üstelik Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya üzerindeki başarısı bunla sınırlı değil. Aylık 8 milyon 740 bin beğeni alan Facebook hesabı, bu alanda dünyada 2. sırada yer alıyor. Facebook üzerinden 13 ayrı noktada canlı yayınlar yapan bakanlığın bunlar dışında Google, Instagram, YouTube, Pinterest ve LinkedIn hesapları bulunuyor.

Toplam rakamlara göz atınca, Türkiye 6 milyon 535 bin takipçiye ulaştı ve bu alanda da dünya sıralamasında dördüncülüğe yerleşti.
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Kaynak : https://tr.sputniknews.com/kultur/201811161036175522-turkey-home-twitter-rekor/
Etiketler: turkey home
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