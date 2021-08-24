Turgut V. isimli bir kişi ve beraberindekiler, Dogecoin madenciliği adı altında sistem kurarak yatırımcıları kendine çekti ve paralarını sisteme aktarmalarını sağladı. Fakat Turgut V., sistemin dördüncü ayında sistemi kapatıp paraları alarak kayıplara karıştı.

Geleceği şekillendireceğine inanılan kripto para sektörü, ülkemizde birkaç kez çok kötü örneklerle karşımıza gelmişti. Thodex isimli kripto para borsası milyonlarca dolarlık bir vurgun yapmış, ardından bazı küçük borsalar hakkında da tartışmalar açılmıştı. Bugünse bir dolandırıcılık vakası daha ortaya çıktı. Fakat bu kez yapan bir borsa değil, bir bireydi.

Turgut V. isimli şüpheli, 1.500 kişiden topladığı yaklaşık bir milyar değerindeki Dogecoin (DOGE) ile kyıplara karıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olay hakkında soruşturma başlattı. Turgut V.’nin yurt dışına çıkışı yasaklandı. Yüzlerce kişi çok büyük zarara uğradığını aktarırken olayın nasıl gerçekleştiğiyse yalnızca kripto para sektörü hakkında değil, birçok konu hakkında ders niteliğindeydi.

Hiçbir güvenilirliği olmayan kişilerce açılan sistemle ilk aylarda kazandırıldı ve daha çok kullanıcı toplandı:

TV 100’den Hilal Yıldırım’ın haberine göre Turgut V., birebir görüşmeler ve lüks mekanlarda tanıtımlar düzenledi ve böylece yatırımcıları kendine çekmeyi başardı. Yatırımcıları bir Telegram kanalında topladı ve bu kişilerin elindeki parayı kendi sistemine aktarmalarını sağladı. Sonuç olarak 1.500 kişi parasını sisteme yatırdı.

Kendisinin kurduğu sistem, ‘Dogecoin mining’ adını taşıyordu, yani sistem kripto para madenciliği yapıyordu. Aktarılan bilgilere göre yatırımcılar, ilk üç ay boyunca sistemden düzenli olarak kâr paylarını alabildi. Dördüncü aya gelindiğindeyse sistemde 350 milyon adet Dogecoin toplandı. Sistemin dördüncü ayındaysa Turgut V. tarafından sistem kapatıldı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı, Turgut V.’nin yanı sıra beraberindeki 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Dogecoin’lerini sisteme koyan mağdurlardan Ecem Ashyrova, şu ifadeleri kullandı.

“4 milyon Dogecoin yatırdım. TL olarak 12 milyon TL zararım var şu an. 40 günlük bir paketle yüzde 100 kazanacağımız vaat edilmişti ama elimizdeki avucumuzdaki gitti.”