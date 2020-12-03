Bakan Adil Karaismailoğlu, 2020 yılında Türkiye'ye yönelik 102 binden fazla siber saldırı girişimi olduğunu açıkladı. Bu girişimlerin bir kısmı engellenirken bir kısmıysa saldırı haline geldi. Bakan, 2018 yılında 73 bin, 2019 yılındaysa 150 bin girişimin gerçekleştiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda bazı açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamalarda siber güvenlik meselesine de değinen Bakan Karaismailoğlu, 2020'nin başından beri Türkiye'ye yönelik 102 binden fazla siber saldırı girişimi olduğunu söyledi. Bu girişimlerin bir bölümü engellenebilirken, bazıları ise siber saldırı haline geldi.

İletişim Platformu'nden yayımlanan COVID-19 tehdit istihbarat raporuyla ilgili de konuşan Karaismailoğlu, pandemi sürecinde 42 adet kötü amaçlı yazılım incelemesi, 569 adet de kötü amaçlı yazılım bilgisinin paylaşıldığını ifade etti. Bakan tarafından yapılan açıklamalara göre bu süreçte, 814 adet zararlı dropper ile komuta kontrol merkezi engellendi.

Siber saldırı sayısı her yıl biraz daha artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin geçtiğimiz yıllardaki siber saldırı istatistiklerini de açıkladı. Yapılan açıklamalarda, 2018 yılında 73 bin siber saldırı girişimi olduğu, bu saldırı girişimlerinin 2019 yılında 150 bine yükseldiği ifade edildi. 2020 yılı için açıklanan 102 bini aşkın siber saldırı girişimi, bilgisayar korsanlarının Türkiye'yi hedef alma ihtimallerinin arttığının bir göstergesi.

Türkiye'nin siber güvenliğini sağlayabilmek adına yerli ve milli çözümler geliştirilmeye çalışıldığını ifade eden Karaismailoğlu, tamamen yerli kaynaklarla üretilen Kasırga, Avcı ve Azad gibi yazılımların iyi iş çıkardığını, bu uygulamalar sayesinde Türkiye'nin Global Siber Güvenlik Endeksi'nde 23 basamak yükseldiğini söyledi. Endeksin mevcut verilerini de aktaran Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünya genelinde 20, Avrupa'da ise 11. sırada yer aldığını belirtti.