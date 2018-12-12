Türkiye, 2018 Yılında Google'da En Çok Neleri Arattı?

Google, 2018 yılında da Türkiye'deki gündemle paralel aramalara ev sahipliği yaptı. Peki, 2018'de en çok neleri arattık?

Google'da genel olarak çok fazla aranan kelime ve tabirler bir kenara, ülke genelinde olup bitenlerle de aramaların yoğunluğu değişebiliyor. 2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız günlerde, Google tarafından ülke genelinde en çok aranılan kelimeler resmen açıklandı.

Ekonomide çalkantılı bir süreci geride bıraktığımız yılda en çok aranan kelimelerden biri "Dolar" oldu. E-Devlet üzerinden yayınlanan soyağacı uygulaması ve yazın gerçekleşen Dünya Kupası da Google'ın trendleri arasında yer aldı.

Türkiye’de 2018’de Yükselen Genel Aramalar

Dolar Soyağacı-edevlet Dünya Kupası e-müfredat Seçim Sonuçları Bedelli Askerlik Seçim Sonuçları

Türkiye’de 2018’de Yükselen Aramalar (İsimler)

Mina Başaran Arda Öziri Ali Koç Münir Özkul Cenk Tosun Timuçin Esen Muhterem Nur

Türkiye’de 2018’de Yükselen Aramalar (Diziler)

Sen Anlat Karadeniz Çukur Ufak Tefek Cinayetler Bir Zamanlar Çukurova Erkenci Kuş Jet Sosyete Avlu

Türkiye’de 2018’de Yükselen Aramalar (Yemek Tarifleri / Nasıl Yapılır?)