Türkiye Elektrikte Kurulu Gücünü Yüzde 5 Yükseltecek

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini gittikçe fark etmeye başladı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'nın 2017 Haziran döneminde açıkladığı verilere göre Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 80.343,3 MW kadardı. Bu kurulu gücün en önemli ayaklarını doğalgaz + lng ile barajlı hidrolik oluşturuyordu. Geçtiğimiz 1 sene içerisinde, Türkiye'nin kurulu gücü 90.000 MW'den daha yüksek seviyelere çıktı. Bu gerçekten hızlı ve iyi bir büyüme. Şimdi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının oluşturduğu Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, bizlere bu işin nerelere taşınacağını bildiriyor.

2019 yılı içerisinde elektrikte kurulu gücün %5 oranında arttırılması planlanıyor. Bunun sonucu toplam kurulu elektrik gücü 94.760 MW'a yükselecek. Bu yatırım ve yükseltmeler gerçekleşirken en önemli hedeflerden birisi de çevre ve insan dostu olan zararsız, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması. Yenilenebilir enerji kaynakları, hem günlük kullanım için daha az maliyete sahipler hem de genel olarak kaynaktan bağımsız enerji sağlayabilmekteler.

Bu yapılan, yeni kurulumlarda doğalgazın payının %29'ların altına indirilmesi hedefleniyor. Yapılan yükseltmeler belirlenirken, Türkiye'de 2019 yılında beklenen elektrik tüketimi de göz önüne alındı. 2019 yılında Türkiye'de bir kişinin yıllık elektrik tüketiminin ortalama 3,8 kilovatsaat olarak yükselmesi, ülke genelinde ise kullanımın 317 milyar kilovatsaat olması bekleniyor. Bununla birlikte bu artışla doğalgaza bağlı güçlerin oranı azaltılırken, yenilenebilir enerji kaynaklarına ait kurulu güçlerin %33,3 oranlarına yaklaşması planlandı.