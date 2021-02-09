Türkiye'de 2020'de Doğan Bebek Sayısı Açıklandı

Ajans Press, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileriyle bir araştırma gerçekleştirdi. 2020 yılında doğan bebeklerin sayısını ve bu bebeklere en çok verilerin isimleri kapsayan bu araştırma, 2020 yılında 1 milyon 91 bin 143 bebeğin aramıza katıldığını ortaya koyuyor.

Türkiye'de bazı önemli araştırmaların altına imza atan Ajans Press, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden aldığı verileri kullanarak, 2020 yılında doğan bebek sayısını ve bu bebeklere en çok verilen isimleri açıkladı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl, tam 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldi. Bebeklerin cinsiyetleri ise neredeyse yüzde 50'ye yüzde 50 oranında dağılım gösterdi.

Ajans Press'in araştırmasına göre geçtiğimiz yıl, 559 bin 753 erkek bebek dünyaya geldi. Doğan kız bebeklerimizin sayısı ise 531 bin 390 olarak kayıtlara geçti. Peki bu bebeklere en çok hangi isimler verildi? Dilerseniz şimdi de bu sorunun yanıtına bakalım.

2020 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimler şöyle oldu

Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda, en çok tercih edilen kız isminin Zeynep olduğunu görüyoruz. Ebeveynler, dünyaya gelen 11 bin 179 kız çocuğuna bu ismi vermiş durumdalar. Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler ise 7 bin 316 bebekle Elif, 6 bin 335 bebekle de Defne oldu. Ayrıca Türkiye'de sadece birer kız bebeğe Zeynep Göknil, Açela Nur ve Yüsra Çiğdem isimleri verildi.

Erkek bebeklere verilen isimlere baktığımızda, zirvenin 7 bin 540 ile Yusuf olduğunu görüyoruz. Bu ismi 6 bin 236 ile Miraç,6 bin 222 ile de Eymen takip ediyor. Seyyah Devrim, Abbas Efe ve Alpargu isimleri de sadece birer erkek bebeğe verildi.