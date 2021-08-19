Türkiye, Afganistan'dan 271 kişiyi daha tahliye etti. Önce MSB'ye ait A400M isimli nakliye uçağı ile Pakistan'a getirilen yolcular, daha sonra da THY'nin Boeing 777-300 uçağı ile İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Yolcuların tamamı koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Radikal islamcı örgüt Taliban'ın kontrolü ele alması üzerine büyük bir belirsizliğin yaşandığı Afganistan'dan tahliye süreçleri devam ediyor. Bu bağlamda hem ABD hem de İngiltere gibi süper güç ülkelerin yanı sıra Türkiye gibi ülkeler de Afganistan'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor.

Edinilen son bilgilerse Türkiye'nin Afganistan'dan 271 yolcuyu daha kurtardığını gözler önüne seriyor. Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M tipi askeri kargo uçağını Kabil Havalimanı'na gönderen Türkiye, buradan aldığı 12'si bebek toplam 271 yolcuyu önce Pakistan'a getirdi. İslamabad'daki havalimanına iniş yapan uçak, yolcuların Türk Hava Yolları'nın TC-JJU tescilli Boeing 777-300 uçağına nakletti. THY, bu yolcuların hepsini sabah saatlerinde Türkiye'ye getirdi.

Bütün yolculara karantina uygulanacak

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, getirilen 271 yolcunun tamamının Türk vatandaşı olmadığı ifade edildi. Yabancı uyruklu kişilerin kimler olduğuna dair bir açıklama gelmedi. Ancak İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Boeing 777-300'deki hiçbir yolcu, doğrudan serbest bırakılmadı.

Taliban yönetiminden kaçırılan 271 yolcuya koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları beklenirken pasaport işlemleri tamamlanan Türk vatandaşları, ikametgah adreslerine sevk edildi. Türk vatandaşları ikamet adreslerinde, yabancı uyruklular ise belirlenen otellerde 10 gün sürecek karantinaya alındılar.