Akıllı Telefon İthalatı Son Beş Yılın En Düşük Seviyesinde

Yüksek enflasyon ile mücadele etmekte olan Türkiye, akıllı telefon yenilemeyi ertelemiş durumda. Zira TÜİK verilerine göre akıllı telefon ithalatı son beş yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

Döviz kurunun ani artışı ve ülkemizin içinde bulunmuş olduğu ekonomik durum, tüm sektörler gibi akıllı telefon sektörünü de etkilemiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılı, son beş yıl içinde akıllı telefon ithalatının en az yapıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Akıllı telefon ithalatı yalnızca bir yılda %30 azalmış durumda.

TÜİK verilerine göre son beş yıl içinde akıllı telefon ithalatının en fazla gerçekleştiği yıl, yurt dışından 13 milyon 581 bin 718 cep telefonu getirerek 3 milyar 136 milyon 596 bin dolar ithalat gerçekleştirdiğimiz 2015 yılı oldu. İthalat seviyeleri 2014’te 3 milyar dolar, 2016’da 3 milyar 58 milyon dolar, 2017’de 2 milyar 832 milyon 537 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

2017 yılında ithal edilen toplam cep telefonu sayısı 12 milyon 189 bin 655 olarak kayıtlara geçti. 1 milyar 966 milyon dolar ithalat gerçekleşen 2018 yılında ise bu sayı 9 milyon 820 bin 192’ye kadar gerilemiş durumda. Umuyoruz ki akıllı telefon ithalatının azalma sebebi ekonomik sıkıntılar değil, aynı zamanda toplumun tüketim konusunda bilinçlenmesi de olsun.

Toplamda 61 milyon 602 bin 640 cep telefonunun ülkemize giriş yaptığı 2014-2018 yılları arasındaki beş yıllık süreçte en fazla ithalat Çin’den gerçekleşti. Çin’i diğer Asya ülkeleri Vietnam, Güney Kore ve Tayvan takip etti. Türkiye bu beş yıllık süreçte General Mobile, Vestel, Casper gibi markaları ile 2 milyon 897 bin 14 cep telefonu ihraç etti ve 193 milyon 744 bin 884 dolar gelir elde etti.