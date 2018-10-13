Türkiye Alışverişlerde Yerel Para Kullanmak İçin Çağrı Yaptı

Son zamanlarda Türkiye, ikili alışverişlerde ülkelerin yerel paralarını kullanmaya yönelik adımları pek çok ülke ile değerlendirip uygulama noktasında adımlar atıyor.

Rusya'nın yerel medya şirketlerinden birisi, Türkiye'nin Afrika ülkelerine yönelik ikili alışverişler içerisinde yerel para birimi kullanma çağrısını değerlendirdi. 10-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum. Gelin yerli para, milli parayla ortak iş yapalım. Ülkelerimizi kur baskısından, döviz baskısından kurtaralım. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle yürüttüğümüz müzakerelerde mesafe kaydettik. Sadece ana ticaret ortaklarımızla değil Afrikalı dostlarımız dahil tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazırız" şeklinde bir açıklama yaparak, Afrika ülkelerine açık bir davette bulunmuştu.

Bu yıl 2.'si düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, 'İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda ‘’Yükselen Afrika ve Türkiye’’ temasıyla gerçekleştirildi. Vesti adındaki, Rus merkezli Finans ve Ekonomi sitesi, bu forumu analiz ettiği yazısında birkaç detayı da okuyucularla paylaştı. Bunlardan birisi Türkiye ve Afrika'nın karşılıklı olarak gerçekleştirmeye çalıştıkları iyi diplomatik ilişkiler. Türkiye 2005 yılında, o yılı 'Afrika Yılı' olarak ilan etmişti. Şu sıralar ise diğer atılan adımlarla birlikte, ilişkiler iyiye çıkarılmaya çalışılıyor.

Ayrıca Rusya merkezli, Ekonomi ve Finans sitesi Vesti, diplomatlar konusunda da bir takım açıklamalarda bulundu. Bunlarla alakalı " 2002 yılında Türkiye'nin Afrika'da 12 büyükelçiliği bulunurken, bugün sayıları 41'e çıkmış durumda. Aynı şekilde, Afrika ülkeleri de son 16 yıldaki büyükelçilik sayısını 10'dan 33'e çıkarmış durumda." Ayrıca Ekonomi ve İş Forumu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya göre 2003 yılında Türkiye ve Afrika ülkeleri arası ticaret 3.7 milyar $ iken, geçen sene bu ticaret hacmi 20.6 milyar $ olmuş durumda.

Türk şirketleri, Afrika kıtasında toplam değeri 65 milyar $'ı geçen 1150'den fazla projeyi hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı, ayrıca Afrika kıtasında bulunan 46 ülke ile ticari ve ekonomik işbirliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı. 10 ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleşen bu foruma 46 ülke, 3 bölgesel örgüt ve 8 kredi kuruluşu katıldı. Ayrıca forumda 3 adet işbirliği anlaşması da imzalandı.