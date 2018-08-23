Türkiye App Store'dan Satın Alma Sorunu Yaşanıyor

Türkiye'deki Apple kullanıcılarının birçoğu, App Store'dan ücretli bir şey satın alamamaktan şikayetçi.

Geçtiğimiz haftadan itibaren başlayan sorun, Türkiye'deki birçok Apple kullanıcısını mağdur etmiş durumda. Türkiye üzerinden Apple Store'dan ve iTunes Store'dan herhangi bir şeyi ücretiyle satın almak isteyen kullanıcılar, "Satın Alma İşleminiz Tamamlanamadı" şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşıyorlar. Sadece tekli müzik alımlarında sorun yaşamadıklarını dile getiren kullanıcılar, diğer tüm satın almak istedikleri şeyleri alamadıklarını belirtiyor. Örneğin bir uygulama, oyun, film ya da albüm satın alırken problem çıkıyor. Apple yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Türkiye genelinde bir problem olduğu söyleniyor ve İrlanda'dan konuyla ilgili bir bilgi bekliyorlar.

Sorunu tüm Apple kullanıcıları yaşamıyor, sadece Apple kimliğinde Apple kredisi (bakiye) bulunduran kullanıcılar bu durumdan etkileniyor. Yani hesabına herhangi bir kredi yüklemeyen kullanıcılar sorunsuz bir şekilde ücretli satın almalar yapmaya devam edebiliyor. Ancak hesabında para bulunan kullanıcılar, herhangi bir şey alamıyorlar.

1 haftadır sorunu çözemeyen Apple ise sorunun nedenini henüz açıklamış değil. Bu kadar uzun süre boyunca sorunun çözülmemiş olması pek çok kullanıcıyı mağdur ediyor. Bayramda film kiralamak ya da ücretli oyun-uygulama yüklemek isteyen kullanıcılar isteklerini yerine getiremiyorlar. Apple tarafından yakında bir güncelleme yayınlanıp sorunun giderilmesi bekleniyor.