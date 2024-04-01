Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 70'inde kasko olmadığı tespit edildi. Araçların yüzde 20,5'inde ise zorunlu trafik sigortası bile bulunmuyor.

Her gün trafiğe çıkan milyonlarca otomobil ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 28 milyonu aşkın motorlu kara taşıtının yüzde 20,5'inde zorunlu trafik sigortası, yüzde 70'inde ise kasko olmadığı anlaşıldı. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre böyle bir durum yaşanmasının başlıca nedeniyse artan maliyetler.

Türkiye Sigortalar Birliği verilerinden yararlanılarak yapılan bir araştırma, durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. Ancak maliyetlerin bu şekilde artmaya devam etmesinin bu tabloyu daha da kötüleştireceğine inanılıyor. Emre Özpeynirci, sigorta primlerinde yüzde 105 artış olduğunun da altını çizdi.

"Alım gücü artmadan bu tablo değişmez"

Emre Özpeynirci, otomobil sektöründe yaşanan durumu EBS Danışmanlık'tan Erol Şahin ile değerlendirdi. Erol Şahin, içinde bulunduğumuz durumun değişmesi için alım gücünün artması gerektiğini söyledi. Tabii bununla birlikte döviz kurunun ve enflasyonun da gerilemesi gerekiyor.

Kasko nedir? Zorunlu trafik sigortasından ne farkı var?

Ülkemizdeki düzenlemelere göre zorunlu trafik sigortası, olası bir trafik kazası durumunda karşı tarafta meydana gelen hasarın ödenmesini sağlıyor. Kasko ise kendi aracınızda meydana gelecek hasarların ödenmesini sağlıyor. Camınız bile kırılsa kasko paketi kapsamında ücretsiz değişim yoluna gidebiliyorsunuz.