Prof. Dr. İlhan: Aşılamada %25 Hedefine Yaklaşıldı

Türkiye’de aşılama hakkında konuşan Prof. Dr. Necmi İlhan, aşılamada %25 hedefine yaklaşıldığını açıkladı. İlhan, toplumsal bağışıklığın kazanılması için gereken %60 - %70 hedefininse güz döneminde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Bir yılı aşkın süredir dünyayı olumsuz etkilemeye devam eden koronavirüs, son haftalarda ülkemizde yeni bir zirveye ulaştı. Vaka ve ölüm sayılarında yaşanan ciddi artışın ardından Türkiye, 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma sürecine girdi. Tüm bunlar devam ederken ülkede aşılama çalışmalarıyla tüm hızıyla devam ediyor.

Bugün, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgınla mücadelede aşılama hakkında bazı önemli açıklamalar yaptı. İlhan, aşı olmadan koronavirüsle mücadele etme şansının olmadığını, DSÖ’nün hastalığın kontrol altına alınması için özellikle solunum yolu ile bulaşan koronavirüslerde %60 - %70 aşılama gerektiğini söylediğini ifade etti.

“Başından bu yana Türkiye’de toplumsal bağışıklık stratejisi uygulanıyor”:

Salgının kontrole altına alınması için sürü bağışıklığı ve toplumsal bağışıklık stratejilerinin uygulanabildiğini ifade eden İlhan, toplumsal bağışıklıkta %60 - %70 oranında bağışıklık oranının belirli bir plan dâhilinde aşılanma ile sağlanabileceğini belirtti. İlhan, Türkiye’nin bu konuda stratejisinin en başından bu yana toplumsal bağışıklık olduğunu ekledi.

“Aşılamada %25 hedefine yaklaşıldı”:

Toplumsal bağışıklık için %60 - %70 bağışıklığın yakalanması gerektiğini ifade eden İlhan şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de 18 yaş üzeri vatandaşlara bakıldığında yaklaşık yaklaşık 60 milyon kişiden bahsetmek mümkün. Çünkü, 23 milyon 18 yaş altı gencimiz var. Bu doğrultuda Türkiye'de, 60 milyonun bağışıklanması gerekiyor. Şu an baktığımızda ülkemizde ikinci doz aşısı yapılan 9 milyon 600 bin kadar vatandaşımız var. Aynı zamanda şu an için koronavirüsü geçiren de yaklaşık 5 milyon vatandaşımız bulunuyor. Bu doğrultuda 15 milyon seviyesine gelindiği düşünülürse, yüzde 25 hedefine yaklaşıldığını söylemek mümkün.”

Bu açıklamanın ardından İlhan, aşı temininde sıkıntı olmaması halinde 18 yaş üstüne aşı yapılmasıyla birlikte toplumsal bağışıklık için gerekli olan %60 - %70 hedefinin güz döneminde gerçekleşebileceğini açıkladı.