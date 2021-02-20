Türkiye'nin Somali'ye Fırlatma Üssü Kuracağı İddia Edildi

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak fırlatma üssü hakkında bugün bir iddia ortaya atıldı. Middle East Eye'a konuşan bir Türk yetkili, Türkiye'nin fırlatma üssünü Somali'ye kuracağını öne sürdü.

9 Şubat Salı günü tüm Türkiye'yi heyecanlandıran bir gelişme yaşanmıştı. Türkiye'nin 2023'te Ay'la ilk teması kurmasının birinci hedef olduğu Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtılmıştı. Gelecek 10 yılın nasıl şekilleneceğini göstereceği belirtilen Milli Uzay Programı'nda açıklanan son hedef, bir Türk vatandaşını uzaya göndermekti.

Fakat uzay programının açıklanmasının ardından akıllarda bazı soru işaretleri de oluşmadı değil. Ana hatlarıyla tanıtılan ve Ay'a iniş yapılması planlanan uzay programında 2023 yılında milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşacağımız belirtilmişti. Bu roketin nereden fırlatılacağıysa paylaşılmamıştı.

Türkiye, Somali'de fırlatma üssü kuracak:

Bugün Middle East Eye'da (MEE) yayınlanan habere göre üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin milli ve özgün hibrit roketlerini fırlatmak için ülke dışına çıkacağına işaret etti. Buna göre Türkiye, roketleri fırlatmak için Afrika ülkesi Somali'de bir roket fırlatma üssü kurmak istiyor. Şu anlık bir iddia olan bu ifadenin gerçeklik taşıyıp taşımadığı ilerleyen zamanlarda belli olacaktır.

Bunun yanı sıra aynı haberde uzay programına ilişkin bazı detaylara da yer verildi. Haberde Türkiye'nin 10 yıllık uzay programı için planladığı bütçenin büyük bir kısmının Deltav Uzay Teknoloji Şirketi'ne aktarılacağı belirtildi. En az 600 milyon dolarlık olması planlanan bütçenin büyük bir bölümünü kapsayacak olan Deltav, geçen yıl sıvı oksijen ve parafin kullanan bir roket motoru ürettiğini duyurmuştu.

Bildiğiniz üzere Türkiye Uzay Ajansı için ayrılan bütçe 40 milyon dolar olarak açıklanmış, bütçenin diğer ülkelere göre düşüklüğüyse eleştirilmişti. Aynı kaynak isim, Türkiye Uzay Ajansı'nın tek görevinin tüm programı koordine etmek olacağını söyledi. Yetkili, harcamanın büyük savunma şirketleri gibi farklı hükümet kurumları aracılığıyla yapılacağını, Savunma Bakanlığı'nın kendisinin de ödenek ayıracağını ifade etti.

Türk yetkili, programın hükümete en az 1,1 milyar dolara mâl olacağını söyledi. Hatta kaynak, Somali'de kurulacağını iddia ettiği fırlatma üssünün inşasının ve bakımını sağlamanın maliyetinin en az 350 milyon dolar olacağını da açıklamalarına ekledi.

Neden Somali'de bir üs?

Bu sorunun cevabı, geçtiğimiz günlerde DW Türkçe'ye konuşan uydu mühendisi Egemen İmre tarafından bir nebze verildi. Türkiye'nin coğrafyasının aslında tüm yörüngelere ulaşmak için uygun olmadığını söyleyen İmre, bunun için Somali veya benzeri bir ülkenin düşünüldüğünü belirtti.

Göktürk 2 gibi uyduların kuzey ya da güneye doğru fırlatılması gerektiğini ve bunun Türkiye'den yapılabileceğini belirten mühendis, Türksat uydusunun Türkiye'den fırlatılamayacağına dikkat çekti. Mühendis, bunun için ekvatora yakın olunması gerektiğini, Somali'den de Hint Okyanusu'na doğru istenilen yöne istenilen türde bir uydunun fırlatılabileceğini söyledi.