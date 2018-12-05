Türkiye, Benzin Alım Gücünde Sondan İkinci Oldu

Türkiye, AB ülkelerinde satın alınan benzin fiyatları karşılaştığında, alım gücünde sonran ikinci sırada yer aldı. Üstelik, benzinin en ucuz olduğu ülke Türkiye.

Son bir kaç ay dahil olmak üzere son yıllarda artış gösteren petrol fiyatları, ülkemizde araç sahiplerinin zor günler yaşamasına neden oldu. Doların yalnızca bir yıl içerisinde 3.80’lerden 7 TL’ye kadar çıkmasıyla dolarla satın alınan ürünlerde kendini baskın bir şekilde gösteren zam haberleri, petrol gibi hayati önemin olduğu noktalarda can yaktı.

Türkiye’nin ödediği petrol ücreti, AB ülkeleri ile kıyaslandığında durum düşünülenden çok daha vahim gözüküyor. Normal ücrete baktığımızda Türkiye’de petrol fiyatları AB ülkeleri arasında en ucuza satılan petrol olarak gözüküyor. Yalnız durum düşünüldüğü gibi değil. Türkiye’de 1 litre benzinin fiyatı 1,05 Euro. Bu fiyat, 1,62 Euro’dan benzin satan Hollanda gibi ülkeleri düşündüğümüzde çok uygun fiyatlı gözüküyor. Ancak, olay asgari ücretle alınabilecek benzin ücretine gelince, ülkemiz ne yazık ki Bulgaristan’ın ardından sondan ikinci sırada yer alıyor.

Asgari Ücretle Alınan Benzin Fiyatında Gerilerdeyiz

EuroStat (6 Eylül 2018) ve GlobalPetrolPrices (5 Kasım 2018) verilerine baktığımızda, ülkemizde bir asgari ücretli 333 Euro ücret alıyor. Bu ücretle benzin almaya kalktığında ise, litresi 1,05 Euro’dan 317 litre alınabiliyor. Asgari ücretin 1,998 Euro olduğu Lüksemburg’ta ise, litresi 1,22 Euro’dan tam tamına 1,637 litre benzin alınabiliyor.

21 ülke arasında Türkiye’nin de altında olan tek ülke olan Bulgaristan ise, 260 Euro asgari ücretle çalışırken, benzinin listerisi 1,20 Euro karşılığında alabiliyor. Bu miktar da bir aylık asgari ücretle 216 litre benzin alabildiklerini gösteriyor.

Benzin Pahalı Değil, Ekonomimiz Çöküşte

Bu durum bizlere gösteriyor ki aslında ülkemizde benzin fiyatları, diğer tüm Avrupa ülkelerine nazaran çok daha uygun fiyatlı bir şekilde satılıyor. Buradaki esas sorun ise asgari ücretin diğer ülkelere nazaran çok daha yetersiz kalması. Ekonominin son yıllardaki çöküşünün ana etken olduğu bu olay, umarım en kısa sürede çözülür ve bu tarz listelerde kendimizi üst noktalarda görmeye başlarız.