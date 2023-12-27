Kaspersky'nin yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'deki çalışanlar, dijital becerilerini geliştirmeleri hâlinde gelirlerini %35 artırabileceklerini düşünüyor.

Günümüzde dijital teknolojilerin önemi gittikçe artıyor. İş dünyasındaki çalışanlar da bu becerilere sahip olmanın öneminin farkına varmış durumda. Kaspersky tarafından gerçekleştirilen çalışma da bu durumu doğruluyor. Yapılan ankete göre Türkiye'deki çalışanlar, dijital yetkinliklerini artırmaları durumunda maaşlarının %35 oranında artmasını bekliyor.

Kaspersky anketine göre Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki çalışanların yarısından fazlası iş hayatlarında, bilgisayar ve dijital cihazlar kullanmak için gereken dijital becerilerin eksikliğini hissettiğini belirtiyor. Bu bölgelerdeki çalışanlar, dijital becerilerini artırmaları durumunda ortalama %41 daha fazla para kazanacaklarına inanırken Türkiye'de bu oran %35 olarak açıklandı.

Çalışanlar, dijital açıdan yetersiz olduklarını düşünüyor

Ankette ortaya çıkan diğer noktalardan biri ise çalışanların, ücretli ya da ücretsiz dijital okuryazarlık eğitimlerini kendi başlarına almak için çaba gösteriyor. Türkiye'deki çalışanların %81'inin de bu yönde çalışmaları bulunuyor. Bu oran, araştırmanın yapıldığı diğer bölgelerde ise %79 olarak açıklandı.

Çalışanların dijital becerisindeki eksiklikler sadece çalışanı etkilemiyor. İstihdam edildikleri kurumların siber güvenliği için de ciddi açıklar oluşturuyor. Çalışanlar kimlik avı bağlantılarını açabiliyor, zararlı yazılımlar indirebiliyor ve şirketlere mal ve itibar kaybına neden oluyorlar. Konuyla ilgili olarak Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar şu şekilde konuştu:

"Günümüzde dijital beceriler kariyer gelişiminin temelini oluşturuyor. İşverenler bireysel becerilerin geliştirilmesiyle kurumsal siber güvenlik arasındaki sinerjiyi unutmamalı. Şirketler, çalışanları için BT ve siber güvenlik eğitimlerine yatırım yaptıklarında yalnızca çalışanlarının refahını önemseyen işverenler olarak itibarlarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda kurumsal altyapının siber güvenliğinin artmasına da katkıda bulunurlar. Kaspersky Automated Security Awareness Platform gibi özel çözümler, her iki hedefe de etkili bir şekilde ulaşılmasına yardımcı oluyor."