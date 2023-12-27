Günümüzde dijital teknolojilerin önemi gittikçe artıyor. İş dünyasındaki çalışanlar da bu becerilere sahip olmanın öneminin farkına varmış durumda. Kaspersky tarafından gerçekleştirilen çalışma da bu durumu doğruluyor. Yapılan ankete göre Türkiye'deki çalışanlar, dijital yetkinliklerini artırmaları durumunda maaşlarının %35 oranında artmasını bekliyor.
Kaspersky anketine göre Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki çalışanların yarısından fazlası iş hayatlarında, bilgisayar ve dijital cihazlar kullanmak için gereken dijital becerilerin eksikliğini hissettiğini belirtiyor. Bu bölgelerdeki çalışanlar, dijital becerilerini artırmaları durumunda ortalama %41 daha fazla para kazanacaklarına inanırken Türkiye'de bu oran %35 olarak açıklandı.
Çalışanlar, dijital açıdan yetersiz olduklarını düşünüyor
Ankette ortaya çıkan diğer noktalardan biri ise çalışanların, ücretli ya da ücretsiz dijital okuryazarlık eğitimlerini kendi başlarına almak için çaba gösteriyor. Türkiye'deki çalışanların %81'inin de bu yönde çalışmaları bulunuyor. Bu oran, araştırmanın yapıldığı diğer bölgelerde ise %79 olarak açıklandı.
Çalışanların dijital becerisindeki eksiklikler sadece çalışanı etkilemiyor. İstihdam edildikleri kurumların siber güvenliği için de ciddi açıklar oluşturuyor. Çalışanlar kimlik avı bağlantılarını açabiliyor, zararlı yazılımlar indirebiliyor ve şirketlere mal ve itibar kaybına neden oluyorlar. Konuyla ilgili olarak Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar şu şekilde konuştu: