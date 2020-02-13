Cep Telefonu İthalatı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesinde

Döviz kurlarındaki artış ve artan vergiler, Türkiye’deki diğer tüm sektörler gibi akıllı telefon piyasasını da vurmuş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye, akıllı telefon ithalatında son beş yılın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler, Türkiye’nin akıllı telefon ithalatında önemli bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Buna göre 2019 yılında Türkiye, 1 milyar 847 milyon dolarlık ithalatla son beş yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

Geçtiğimiz yıl ortalama 152 dolardan 12 milyon 124 bin cep telefonu ithal edildi. TÜİK verilerine göre, 2019’da yurt dışından getirilen cep telefon sayısı 2018'e göre yüzde 23,5 arttı ancak ödenen toplam tutarda yüzde 6'lık bir düşüş yaşandı. 2018 yılında cep telefonu ithalatına ödenen tutar 1 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

2015-2019 döneminde 61,2 milyon cep telefonu ile toplam 12 milyar 840 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi. Son beş yıl içinde akıllı telefon ithalatının en fazla yapıldığı yıl ise 2015 oldu. Söz konusu tarihte cep telefonu ithalat miktarı ve tutarı sırasıyla 13 milyon 581 bin adet ve 3 milyar 136 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Son beş yılda ithal edilen cep telefonuna adet başına ortalama 210 dolar ödeme yapıldı. Türkiye’nin bu kalemde en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülke ise Çin oldu. Uzak Doğu ülkesini sırasıyla Vietnam, Güney Kore ve Tayvan takip etti.

İhracat rakamlarına baktığımızda ise Türkiye’nin 2019'da 17 milyon dolarlık cep telefonu ihracatı yaptığını görüyoruz. Bu rakam 2018 yılında 33 milyon dolar seviyelerindeydi. TÜİK verilerine göre son beş yıl içinde akıllı telefon ihracatının en fazla gerçekleştiği yıl ise 69 milyon 663 bin 855 dolarlık dış satımla 2016 yılı oldu. 2015-2019 yıllarında toplam 2 milyon 663 bin cep telefonu ihracatı yapan ülkemiz, geçen yıl yurt dışına 188 bin adet telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.