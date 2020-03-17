TV, Corona Virüsü Konusunda En Güvenilir Kaynak Görülüyor

Corona virüsü, hem dünyanın hem de ülkemizin bir numaralı gündem maddesi hâline gelmiş durumda. Peki insanların bilinç düzeyi sayesinde yayılma hızı yavaşlatılabilecek olan bu virüs hakkında ülkemiz insanları ne kadar bilinçli?
Bu konuyu araştırmak isteyen kamuoyu araştırma şirketi Strateji Co. ve Dünya Gazetesi sokağa inerek saha araştırması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu araştırmayla insanların Corona virüsüyle ilgili bilgi düzeyleri ölçüldü. Peki araştırmanın sonuçları neler gösteriyor, gelin hep birlikte bakalım.
Araştırmanın sonuçları:
Araştırma, ülkemizde ilk Corona virüsü vakasının tespitinden hemen sonra 12 Mart ile 14 Mart tarihleri arasında, 12 şehirde ve 408 kişiyle gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ise şöyle:
- Katılımcıların %18’i, virüs salgınından hiç endişe etmiyor. %26'lık dilim, endişe etmiyorken %20’lik kesimse ne endişe duyuyor ne de duymuyor. Endişelenenlerin oranı %27 ve çok endişelenenlerin oranı %9.
- Katılımcılar, en güvenilir bilgi kaynağı olarak televizyonu görüyor. Televizyon, %60 ile en güvenilir kaynak olarak gösterilirken Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı'nı güvenilir görenlerin oranı %38. İnterneti ve sosyal medyayı güvenilir bulanların oranıysa sırasıyla %19 ve %16. Gazetelerin güvenilirlik oranı %1.
- Televizyon, en sık bilgi alınan kaynaklar arasında da birinci sırada geliyor. %85 ile en sık bilgi alınan kaynak olan televizyonu, %45 ile internet, %43 ile Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı takip ediyor.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başarılı bulunma oranı ise şöyle: %21’lik kesim çok başarılı, %44’lük kesim başarılı, %9’luk kesim başarısız, %4’lük kesimse çok başarısız.
- Katılımcıların %26’sı virüs tehlikesinin 2 ay süreceğini, %25’i 6 ay süreceğini, %23’ü 1 ay süreceğini düşünüyor. Bir aydan kısa süreceğini düşünenlerin oranı %7, 6 aydan uzun süreceğini düşünenlerin oranı ise %5.
- Katılımcıların %76’sı kalabalıklardan uzak durmayı ve yurt dışı seyahatlerini iptal etmeyi ilk sıradaki önlem olarak görüyor. Bunları %73’le yurt dışından gelenlerle görüşmeme takip ediyor. %59’luk kısım çocuklarını okula göndermemeyi, %26’lık kısım işe gitmemeyi önlem olarak görüyor. Yiyecek ve içecek depolamayı düşünenlerin oranlarıysa %20.
- Katılımcıların %45’i, iş yerlerinde afet ve salgın gibi durumlar için kriz yönetimi planı bulunduğunu, %45’iyse böyle bir planın bulunmadığını söylüyor. %10’luk kesiminse bu konuda bilgisi bulunmuyor.
- Salgın döneminde uzaktan çalışmak isteyenlerin oranı %41, bunu istemeyenlerin oranıysa %56.