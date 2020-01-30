Türkiye, Corona Virüsüne Karşı Operasyonu Başlattı

Tüm önlemlere rağmen her geçen gün yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle Çin, tarihin en büyük karantina uygulamalarından birisini başlattı. Onlarca şehir de milyonlarca insan karantina altında ve o şehirlerde Türk vatandaşları da var. Türkiye, Wuhan’da yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbeycan vatandaşının tahliyesi için Koca Yusuf adı verilen operasyonu başlattı.

Çin, hiç beklenmedik bir salgın ile dünyanın gündeminde. Corona virüsü, sıkı önlemlere rağmen pek çok ülkede de görülmeye başladı. Virüsün 1 ila 14 gün arasında değişen kuluçka dönemi nedeniyle etkilerini erken dönemde tespit etmek zor. Bunun için bir uzman görüşüne ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla salgından etkilenenlerin kontrolleri son derece dikkatli şekilde yapılıyor.

Çin’de yaşayan Türk vatandaşlarının önemli bir kısmı da yüksek nüfus ve ülkedeki kriz ortamından dolayı mağdur durumda. Türkiye ise vatandaşlarını Koca Yusuf adı verilen bir operasyonla Çin’den alıp ülkeye getirecek. Vatandaşlar, Türkiye’de 14 gün boyunca karantina altında tutulacak ve tüm önlemler alınacak.

“Vatandaşlarımızda şu anda bir hastalık belirtisi olmadığını öğrendik”

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vatandaşlarımızda şu anda bir hastalık belirtisi olmadığını öğrendik. Ancak yine de ilk sağlık müdahalesi Vuhan’daki havaalanında ekiplerimizce yapılacak. Uçakta bir halk sağlığı uzmanımız da olacak. Pilottan sağlık ekibine ve vatandaşlarımıza kadar herkes özel bir kıyafet giyecek. Türkiye’ye getirilen vatandaşlar, onları getiren pilot ve sağlık ekibi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Türkiye bulaşıcı risk olan tüm hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almış bulunuyor.” açıkmanasında bulundu.

Adım adım Koca Yusuf Operasyonu’nda yaşanacaklar:

Tüm vatandaşlardan uçağa gelmeden önce sağlıklı olduklarına dair beyan alınacak,

Vuhan Havalimanı’nda ayrı bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilecek,

Sağlık ekibi, pilotlar ve tüm vatandaşlar maske takacak, maskeler nemlenince değiştirilecek,

Aynı anda yemek yenmeyecek ya da sıvı alınamayacak,

Herkesin tek kullanımlık gıda paketi ve çöp poşeti bulunacak,

Uçuş sırasında sürekli sağlık takibi yapılacak,

Enfeksiyon bulgusuna rastlanılırsa uçak içi bulaşıcı hastalık önlemleri alınacak.

Uçak Türkiye’ye vardığında havalimanında mümkün olan en uzak piste iniş yapacak,

Uçağın kapısını açmaktan sorumlu personel hariç tüm havalimanı görevlileri uçaktan uzaklaştırılacak.

Yolcular, kimseyle yakın temas kurmadan nakil aracına alınacaklar,

Pilotlar için özel tahliye yöntemleri uygulanacak,

Özel donanımlı ambulanslarla uçuş, sağlık ekibi ve vatandaşlar hastaneye taşınacak,

Bu kişiler 14 gün boyunca özel olarak ayrılan bir bölgede karantina altında tutulacak,

Karantina süresince bu kişiler diğeriyle temasın olmadığı, şifreyle girilen özel bölümdeki odalarda konaklayacaklar.

Karantina odalarının kapı ve camları sürekli kapalı olarak tutulacak.

Sağlık Bakanlığı, güvenlik önlemleri gereği karantina uygulamasının düzenleneceği hastaneyi açıklamamış gibi görünüyor. Umarız Çin’den getirilecek vatandaşlarımızın sağlık durumları yolundadır. Operasyon hakkındaki gelişmeleri anbean aktarmaya devam edeceğiz.