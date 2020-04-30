Koronavirüs salgınının neden olduğu sorunlara yenilikçi çözüm ve uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan "Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu", çalışmalarına başladı. Platformda, çevrimiçi seminerler ile girişimcilik ve inovasyon üzerine çeşitli eğitimler gerçekleştirileceği öğrenildi.

Aralarında Türksat’ın da olduğu pek çok kurum ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden 50'ye yakın üniversitenin desteği ile hayata geçirilen Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu, faaliyetlerine başladı.

Bugün kadar dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve çok sayıda sektörü durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının neden olduğu kısa ve orta vadeli sorunlara yenilikçi çözüm ve uygulamalar geliştirmeyi hedefleyen platform, çevrimiçi seminerlerden girişimcilik ve inovasyon üzerine eğitimlere kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu, koronavirüsün neden olduğu sorunlara yenilikçi çözüm ve uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor

Yaklaşık 3 hafta sürecek bu online girişim hızlandırma programı, girişimcileri, mentorları, eğitmenleri ve ilgili kurumları/firmaları bir araya getirmeyi, fikirlerin hızlıca olgunlaşması ve kısa sürede hayata geçmesi için gerekli kaynakların sağlanması veya iş birliklerinin kurulmasını hedefliyor.

Salgınla ilgili yenilikçi çözüm ve uygulamaları olan girişimciler, fikirlerini 3 Mayıs'a kadar buradaki adres üzerinden gönderebilecek. Türksat, mentorluk ve çevrimiçi eğitim faaliyetlerin 9 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladı. Platform ayrıca TÜBİTAK, Horizon 2020, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları’nın düzenlediği çağrılara katılmak isteyen girişimcileri de hazırlıklarında desteklemeyi amaçlıyor.

Platforma kayıt olduktan sonra proje fikirlerini paylaşacak girişimcilere, ilgili sektörden bir mentor atanacak

Platforma kayıt olduktan sonra proje fikirlerini paylaşacak girişimcilere, ilgili sektörden bir mentor atanacak. Girişimciler, mentorun ve diğer girişimcilerin yorumlarıyla ve alacakları eğitimlerle fikirlerini iyileştirmeye devam edecek.

Mentorların yapacakları ön değerlendirmeyi geçen girişimler, jüri heyetine çözümlerini sunacaklar ve jürinin seçeceği girişimler sponsorların sağlayacakları maddi ödülleri kazanabilecekler. Ayrıca girişimciler birbirlerinin fikirlerini görebilecek ve birbirlerine yorumlarla destek olabilecekler. Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.