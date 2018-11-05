T.C. Pasaportlarında Köprülerin Resmi Karıştırıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünce hazırlanan yeni pasaportlarda, Edirne'deki iki köprü birbirine karıştırıldı.

Geçtiğimiz aylarda Edirne - Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'in çabaları sonucunda; Uzunköprü, UNESCO dünya mirası geçici listesine kazandırılmıştı. Bu güzel gelişmenin ardından yeni pasaporta Uzunköprü'nün basılmasına karar verildi.

Karar sonrasında Uzunköprü pasaportlarda yer aldı. Ancak pasaportlarda yer alan fotoğrafın Uzunköprü'ye değil, yine aynı ilde yer alan Meriç Köprüsü’ne (Mediciye) ait olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen şunları söyledi:

"Çok büyük bir hata söz konusu olmuş. Fotoğrafın ilk bakışta Uzunköprü olmadığı, Meriç Köprüsü olduğu dikkatimizi çekti. İlgili bakanlığın böyle şeylerde dikkatli olması lazım. Çok büyük bir hata yapmışlar. Ne zaman düzeltilir bilmiyorum ama dikkatsiz bir iş. Durumun düzeltilmesini istiyoruz."

Uzunköprü

Meriç Köprüsü

Yukarıda da görebileceğiniz üzere iki köprü aslında birbirine çok benziyor. Göze çarpan en önemli fark ise Meriç Köprüsü'ndeki seyir terası. Konuyla ilgili rahatsızlıklarını belirten bölge halkı, hatanın bir an önce düzeltilmesini istediklerini belirtti.