''Türkiye'de 10 Yıl Sonra Yalnızlık Bakanlığı Kurulabilir''

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye'de hızla artan dijital bağımlılığın önüne geçilememesi halinde 10 yıl sonra bir Yalnızlık Bakanlığı kurulmasına ihtiyaç duyulabileceği söylendi.

Pek çok kişiye göre sosyal medya, insanları birbirine daha fazla yaklaştırıyor gibi gözükse de aslında bireylerin sosyal bir yalnızlık yaşamalarına neden oluyor. Manchester Üniversitesi tarafından 55 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada 16-24 arası gençlerde dijital bağımlılığa bağlı yalnızlık tespit edildi. Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dijital bağımlılığın gençlerde sosyal izolasyona, yetişkinlerde ise boşanmaya neden olduğunu belirtti.

‘’Çağın vebası olarak adlandırılan dijital bağımlılık, günümüzün mental bir sağlık problemidir.’’ diyen Tarhan, ‘’Bu bağımlılık gençleri, sosyal ve psikolojik izolasyona götürüyor. Bu gençlerin ortak özelliği ise sıcak yemek yemezler ve dişleri çürüktür. Hep atıştırma olarak öğünlerini atlatıyor. İnternete daha yakın olmak için stajlarını kafelerde yapan öğrenciler var. Bağımlı gençlerin, akademik başarısı düşüktür. Ve hayatlarını ve zamanlarını internete göre ayarlıyorlar.

Artık özne internet nesne insan olmuş durumda. Olması gereken ise tam tersi. Bunun için İngiltere’de ‘Yalnızlık Bakanlığı’ kuruldu. Sosyal izole bir gençlik yetişiyor. Öyle bir yalnızlık ki bu; kalabalıklar içinde yalnızlık. Herkesin elinde bir cep telefonu var. Ve insanlar yalnızlıklarını, sosyal medya mecralarında gidermeye çalışıyor. Türkiye’de de 10 yıl sonra böyle giderse Yalnızlık Bakanlığı kurulur.’’ şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın eylem planı hakkında da konuşan Tarhan, ‘’Geç kalınmış bir çalışma olsa da faydalı olacaktır. Devletin önceliği tedavi değil önleme ve koruma olmalı. Önleyici korumada ise risk grupları belirlenir. Yalnız yaşayanlar, çocukluk travması olanlar, dezavantajlı çocuklar risk gruplarıdır. Bu çocuklar kazanılmaya çalışılır. İkinci koruyucu tedavi de liselerde ve ortaokullarda kişinin bağımlılığa yönelmemesine yönelik yaşam tarzı aşılamak olmalı.

Devletin koruyucu ruh sağlığına ağırlık vermesi gerekiyor. İnternete olan ilgi ve ihtiyacı azaltmak gerekir. Şu an yapılan mücadele arzı azaltmaya yönelik. Kısıtlama, yasaklar getirmek, televizyonlara kısa mesajlar yayınlatmak, sadece piyasadaki arzı kontrol ederek yönetmeye çalışılıyor. Devletin talep azaltıcı faaliyetlere öncelik vermesi gerekiyor. Çağın vebası her geçen gün artıyor. İntihar eve bağımlı genç kuşağın önemli sorunu.’’ sözleriyle açıklamasını tamamladı.