2018'de Akıllı Telefon Fiyatları Ne Kadar Değişti?

2018 yılı, döviz kuru açısından oldukça hareketli geçti. Bu hareketlilik akıllı telefon fiyatlarını da ciddi şekilde etkiledi ve tüm ülke genelinde akıllı telefon fiyatları dikey bir ivme ile artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayı enflasyon rakamları yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) %17.9 artış gösterirken, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) de %32.13 artış gösterdi. Döviz kurundaki artışın neden olduğu maliyet artışı tüm ekonomiyi etkisi altına alırken döviz kurundan en çok etkilenen sektörlerden biri de akıllı telefon oldu. Akıllı telefon fiyatları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %36.5 artmış durumda.

Ağustos 2017 itibari ile Türkiye için ortalama bir akıllı telefon fiyatı 1651 TL’ydi. Ağustos 2018’e geldiğimizde ise bu fiyatın 2255 TL olduğunu görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Madde Fiyatları veritabanı incelendiğinde görülüyor ki akıllı telefon fiyatları son bir ay içinde 95 TL, son bir yıl içinde ise 604 TL artmış durumda. Ortalama akıllı telefon fiyatının en fazla artış gösterdiği iller Balıkesir ve Çanakkale olurken, fiyatların en düşük olduğu iller de Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli oldu.

Balıkesir ve Çanakkale’de ortalama akıllı telefon fiyatı 2932 TL’yi bulmuş durumda. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de ise akıllı telefon fiyatlarının ortalaması 1440 TL seviyesinde. Son bir yılda akıllı telefon fiyatlarının en fazla zamlandığı iller %77.6 ile yine Balıkesir ve Çanakkale. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de ise akıllı telefon zamlarına karşın tüketiciler daha düşük seviye telefonları tercih ederek ortalama fiyatları %12.8 düşürmeyi başardılar.