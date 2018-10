54 Milyon Vatandaşımız, Günde 7 Saatini İnternette Harcıyor

Dünyanın en kapsamlı internet, sosyal medya, mobil cihaz ve teknoloji kullanımı araştırması We Are Social’in 2018 raporu yayınlandı. Dünya’daki internet kullanıcısı sayısı 4 milyarın üzerine çıkarken, Türkiye’de 1 yılda 6 milyon yeni internet kullanıcısı aramıza katıldı, ülkemizdeki toplam internet kullanıcısı 54.33 milyona yükseldi. Raporun diğer kısımlarında yer alan detaylar ise oldukça can sıkıcı.

We Are Social 2018 Raporu, yıl boyunca analiz ettiği küresel çaptaki internet kullanım oranlarıyla gündem yaratamaya devam ediyor. Dünyanın kablosuz ağlara nasıl uyum sağladığını gösteren rapora göre, küresel internet kullanıcısı sayısı psikolojik baraj olan 4 milyarı aştı. Türkiye’ye ilişkin rakamlara geçmeden önce dünyanın internet konusunda nasıl bir alışkanlığa sahip olduğuna yakından bakalım. Rapor, dünya nüfusunu 7 milyar 593 milyon kişi olarak ele alıyor. Bu nüfusun %55 kentlerde yaşarken, kalan kısmı kırsal bölgelerde yaşıyor. Eğer ana konumuz internet kullanımını anlamaksa nerede yaşadığını çok önemlidir. Dünyanın internet alışkanlıklarına ilişkin dikkat çekici satır başları şöyle: Küresel internet kullanıcısı sayısı 4 milyar 21 bin ile genel nüfusun %53’üne denk geliyor. Yani hala dünyanın yarısına akını internete erişemiyor.

Dünyada internet kullanan kişiler arasında yer alan 3 milyar 196 milyon kişi sosyal medyayı da kullanıyor. Bu kişilerin dünya nüfusuna oranı ise %42. Yani hala insanların yarısından fazlası sosyal medyada yok.

Tam 5 milyar 135 milyon kişi mobil cihaza sahip. Mobil cihazlardan sosyal medya kullanan kişi sayısı 2 milyar 958 milyonu buldu. Mobil cihaz kullanırken sosyal medyada hiç bulunmayan kişi sayısı 2 milyarı geçiyor.

Son 1 yılda 248 milyon yeni internet kullanıcısı, 362 milyon yeni sosyal medya kullanıcısı, 218 milyon mobil cihaz kullanıcısı, 368 milyon da mobil sosyal medya kullanıcısı ortaya çıktı. Sosyal medyaya giriş yapan sadece 6 milyon kişi mobil cihaz kullanmadı. Türkiye’nin internet alışkanlıklarına ilişkin ilginç sonuçlar var: Rapor Türkiye’nin güncel nüfusunu 81.33 milyon olarak baz alıyor. Türkiye’deki insanların %75’i kentsel bölgede yaşadıkları için internete oldukça yakın durumdalar. Ülkemizdeki toplam internet kullanıcısı sayısı ise 54 milyon 330 bin. Toplam nüfusun %67’si ülkemizde internet erişimine sahip. Türkiye’de nüfusun %63’ünü oluşturan 51 milyon kişi sosyal medya kullanıyor.

Ülkemizdeki mobil cihaz kullanıcılarının sayısı ise 59 milyon, bu da genel nüfusun %73’ü demek. Yani kentsel kesimde yaşayan insanların sadece %2’si internet erişimine sahip değil.

Mobil cihazlardan sosyal medya kullanan kişi sayısı ise 44 milyon. Ülkemizde 7 milyon insan hala mobil cihaz dışında, bilgisayarla sosyal medyaya bağlanıyor. 54 milyon Türk vatandaşı, her gün ortalama 7 saatini internette harcıyor: Gelelim raporun belki de en can sıkıcı bölümüne. Ülkemizde internet erişimine sahip 54 milyon insan her gün ortalama 7 saat 9 dakikasını internette harcıyor. Bu süreye tarayıcı sörfleri, çevrim içi oyunlar ve sosyal medya da dahil. Yani her gün 54.000.000 x 7 saatimiz, büyük oranda boşa geçiyor. Bu da ciddi bir üretim kaybı ve iş gücü azalmasını beraberinde getiriyor olabilir. İnternette harcadığımız vaktin 2 saat 48 dakikasını sosyal medyaya ayırıyoruz. Ona en yakın süreyi ise internetten yayınlanan videoları izlemek için harcıyoruz. Türkiye’de bir internet kullanıcısı ortalama 2 saat 44 dakikasını internet üzerinden video izleyerek geçiriyor. Bu zaman dilimi içerisinde müzik servislerine ayırdığımız vakit ise ortalama 1 saat 22 dakika. Son 1 yılda ülkemizde 6 milyon yeni internet kullanıcısı ortaya çıktı. Bu 6 milyon kişinin 3 milyonu sosyal medya mecralarına katıldı. Aynı şekilde ülkemizde bu yıl 3 milyon mobil cihaz kullanıcısı da oluştu. Mobil cihazlar üzerinden sosyal medya kullanan 2 milyon yeni internet kullanıcısı var. We Are Social tarafından yayınlanan veriler, dünya çapındaki çeşitli araştırma kuruluşlarından elde ediliyorlar. Bu nedenle söz konusu rakamların son derece gerçekçi olduklarını söylemek mümkün. O halde yeri gelmişken küçük bir anket yapalım:

