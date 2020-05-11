TMMOB Çevre Mühendisleri tarafından hazırlanan 2019 yılına ait hava kirliliği raporu, Türkiye’nin havasının kirli olduğunu gösteriyor. Türkiye’de 75 milyon insanın pek çok hastalığa neden olan kirli havayı soluduğu açıklandı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük sorunlardan birisi hava kirliliği. Sanayileşmek için doğayı daha fazla katledip her saniye ihtiyaç duyduğumuz havayı kirletiyoruz. Hava kirliliği üzerine bir araştırma yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası, “Türkiye 2019 Hava Kirliliği” raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre Türkiye’nin büyük bir bölümü kirli hava soluyor.

Şehir ölçeğinde bakıldığında en az 75 milyon kişinin kirli hava soluğunu ortaya koyan rapor, kirliliğin en yoğun olduğu illeri de açıkladı. Bu kapsamda hava kirliliğinin en çok olduğu şehirler; Bursa, Adana, Ankara, İstanbul, Iğdır, Şırnak, Muş, Manisa, Kahramanmaraş, Karabük, Çanakkale, Denizli, Zonguldak, Edirne (Keşan) ve Şanlıurfa olarak açıklandı.

Hava kirliliği pek çok hastalığı beraberinde getiriyor

Türkiye’de en çok hava kirliliği yaşayan yerleri belirlemek için pek çok parametreyi gözetleyen mühendisler, bu noktada; kanser, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, stres, depresyon, astım, alerji gibi sağlık problemlerine yol açan kirlilik seviyesinin aşıldığı gün sayıları ve yıllık ortalama değerlerini incelediler.

Raporu kamuoyuna duyuran TMMOB Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Türkiye’de doğrudan akciğere ulaşan ve alt solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer rahatsızlıklarına sebep olan partikül maddeler (PM 2,5) hakkında yeterli ölçüm yapılmadığını söyledi. Türkiye’de PM 2,5 ölçümü yapılan 257 istasyonun olduğunu ancak sadece 138’inde ölüm yapıldığını söyleyen Bozoğlu, güvenli veri alımı olan istasyonun sayısının ise 48 olduğunu belirtti.

Riskli bölgelerde kirliliğin ölçülmediğini söyleyen Bozoğlu, “İnsan sağlığı ve doğa için risk olan kömürlü termik santrallerin olduğu Yatağan, Kangal gibi bölgelerdeki istasyonların bir kısmında ölçüm yapılmaması ve bu santrallerin etkisini tespit etmesi gereken istasyonlarda tüm kirlilik parametrelerinin ölçülmemesi dikkat çekicidir” şeklinde açıklama yaptı.

Koronavirüs sonrası kirlilik geçici olarak azaldı

COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin hava kirliliğini azalttığını söyleyen Bozoğlu, bunun sebebinin salgın nedeniyle trafiğe çıkan araç sayısının azalmasından kaynaklandığını söyledi. Ayrıca mevsimsel olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli bir seviyede hava kirliliğinde azalma olduğunu belirten Bozoğlu, bu durumun geçici olduğunu 2014’ten beri ülkemizdeki hava kalitesinde sürekli yükselmede olduğunu söyledi.