Vatandaşlar 'Virüs Koruması İçin' Kendisini Arıya Sokturuyor

Koronavirüs salgını sonrası pek çok 'alternatif tedavi yöntemi' ortaya çıktı. Bilimsel dayanakları olmayan ve kimi zaman sağlığımızı tehdit edebileceği söylenen bu yöntemlerden en sonuncusu ise 'bal arısı iğnesi'.

Koronavirüs salgını ile birlikte bilim insanları kendilerini tedavi ve aşı çalışmalarına adadı. Zaman içinde geliştirlen tedavi yöntemleri ve aşılar ile birlikte elimizde koronavirüsle 'bilimin desteklediği' şekilde mücadele etmek için yeni yollar olmuş oldu.

Ancak ne yazık ki bunun tam tersi yönde olan ve sürekli 'koronavirüsten koruyor' 'koronavirüse iyi geliyor' söylemleriyle ortaya atılan bazı sakıncalı durumlar da var. Bunların sonuncusu ise 'bal arısı iğnesi'. Pek çok vatandaş, koronavirüse karşı bağışıklığını güçlendirdiğine inanarak kendisini bal arılarına sokturuyor. Ancak uzmanlar, bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını, kimi durumlarda oldukça riskli bile olabileceğini vurguluyor.

İnönü Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada arı sokmasının koronavirüse iyi geldiğine yönelik kanıtlanmış bir klinik çalışma olmadığını belirtti ve 'apiterapi' olarak bilinen bu yöntemin uygulanmasının sertifikalı hekimlerin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade etti.

Apiterapi nedir, kimlere uygulanması risklidir?

Apiterapi, kas iskelet sistemi ağrılarının ve kızarıklık, hassasiyet gibi semptomların azaltılması için uygulanan bir yöntem ve kimi durumlarda bazı kişilere uygulanması risk oluşturuyor. Apiterapinin, sertifika sahibi hekimler tarafından acil bir durum ortaya çıktığında müdahale edilebilecek bir ortamda uygulanması gerekiyor. Aynı zamanda apiterapi öncesi kişilere bazı testlerin uygulanması gerekiyor.

Apiterapinin dekompanse kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, solunum yetersizliği, sistemik lokal enfeksiyonlar, karaciğer fonksiyon bozukluğu, betabülokör kullanımları, tedavi uyumunu etkileyen şiddetli psikiyatrik rahatsızlıklar, yemekten hemen önce veya hemen sonra, gebelerde ve süt veren annelerde uygulanmaması gerekiyor.

Koronavirüse iyi geldiğine yönelik hiçbir bilimsel veri yok:

Söylentilerin aksine koronavirüse iyi geldiği yönünde bir bilgi olmadığını belirten Parlakpınar, 'Koronavirüse iyi geldiğine dair kanıta dayalı tıp verileri ışığında elde edilmiş bir klinik çalışma sonucu yok. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var ancak çalışma sonuçlarının açıklanmış olması lazım. İyi dizayn edilmiş klinik çalışmalara ihtiyaç var. Şu anki bilgilerimize göre apiterapi uygulamalarının doğrudan klinik çalışmalarla desteklenmiş şekilde, koronavirüse iyi geldiğini şu anda söylemek mümkün değil' şeklinde konuştu.