Benzinin Daha Ucuza Alınabileceği Self-Servis Dolum Hizmeti

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke tarafından yapılan açıklamaya göre akaryakıt zinciri, müşterilerin motorin ve benzini daha ucuza alabilecekleri self-servis dolum hizmetini uygulamaya sundu.

Akaryakıt istasyonları zinciri olan Aytemiz, arzu eden müşterilerinin kendi depolarını kendilerinin doldurabilecekleri self-servis istasyonlarını resmi olarak hizmete sundu. Şu an için 30 istasyonla sınırlı olan self-servis hizmetinin bir ay içinde 100 istasyonda faaliyete geçmesi bekleniyor. Peki self-servis hizmetinin tüketicilere avantajı nedir?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, benzin ve dizel yakıtları self-servis hizmeti ile alacak müşterilerinin, standart hizmet alan müşterilere göre daha az ücret ödeyeceğini dile getirdi. Motorinin 20 kuruş, benzinin ise 15 kuruş daha ucuza verileceğini söyleyen Eke, şu şekilde konuştu:

‘’50 litre hacmi olan bir depoyu düşündüğümüzde, bu miktarlar bir dolumda yaklaşık 10 TL’lik tasarruf anlamına geliyor. Batılı ülkelerde zaten var olan self-servis hizmetini Türkiye’de başlattık. Türkiye’deki 23 milyon motorlu araçtan otogaz ile çalışanları çıkarırsak, yaklaşık 10-15 milyon araca hizmet vermeye talibiz. Self-servis hizmetini yapay zeka teknolojisi ile geliştirdiğimiz kiosk üzerinden tüketicilere sunuyoruz.’’

Self-servis hizmetinde ödemelerin ilk olarak kredi kartı ile gerçekleşeceğini, daha sonra nakit ile ödeme imkanı da sunacaklarını belirten Eke, kripto para ile ödeme imkanı dahi sunmayı planladıklarını söyledi. Eke, otogaz dolumunun özel eğitim gerektirdiği için self-servis hizmetinde geçerli olmayacağını belirtti.