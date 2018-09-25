Türkiye'de Bitcoin ile Bilet Satışı Resmen Başladı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kurmuş olduğu Sepya grubu, Facebook üzerinden yaptıkları açıklama ile Bitcoin ile ödeme kabul ettiklerini açıkladı.

Kripto para piyasaları her geçen gün biraz daha büyüyor. Kripto para piyasalarının büyümesi, kripto para kullanımının da daha geniş bir alana yayılmasını sağlıyor. Alışverişlerde kripto para kullanmaya çoktan başladık ancak artık eğlence dünyasında da kripto para kullanımı yaygınlaşacak gibi görünüyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ve Pop, Rock, Funk, Indie ve Jazz türlerini harmanladıkları şarkıları ile geçtiğimiz günlerde ilk solo albümleri Senin Gibi’yi yayınlayan müzik grubu Sepya, organizatör ve seyircilerden Bitcoin ile ödeme kabul edeceklerini açıkladı.

Sepya’nın Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıklaması ile birlikte kripto paralar, ülkemizde de resmi olarak eğlence sektöründe de kullanılmaya başlanmış oldu. Daha önce Emrah’ın konser ve reklam teklifleri için kripto para ödemesi kabul ettiği iddia edilmiş olsa da bu iddialar doğrulanamamıştı.