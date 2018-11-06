Her zaman olduğu gibi ülkenin ve magazin dünyasının gündemi bir kez daha Google aramalarını doğrudan etkilemiş gibi.

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aralamaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalar bu kez de bizleri şaşırtmayarak, son haftaların en çok konuşulan konusu olan Ahmet Kural ve Sıla'nın yargıya taşınan 'dayak' davası oldu. Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir. Google Arama Trendleri (17/24 Eylül 2018) Fenerbahçe-Galatasaray derbi Ahmet Kural, Sıla Nazar Nur Kaya KPSS Önlisans soruları Koray Şener Süper Lig puan durumu ÖTV KDV indirimi Murat Başoğlu Şarık Tara Askerlik düşecek mi, tek tip askerlik





Bedrettin Dalan Okan Can Yantır Can Yaman Halloween, Cadılar Bayramı Ceren Hindistan, Mustafa Sandal Fatih Tezcan Mehmet Ali Erbil Dilay Korkmaz Cihangir İslam Mete Gazoz





Harran Üniversitesi Rektörü, Ramazan Taşaltın Sedef Yavuzalp Türk Bayrağı Deniz Baysal, Barış Yurtçu Atatürk Havalimanı ne zaman kapanıyor, yeni havalimanı nerede Buray son albüm Şenay Gürler Serenay Aktaş Bedelli askerlik Ampute Milli Takım İLGİLİ HABER Çocuk ve Genç Amputelere Özel Disney İmzalı Biyonik Kollar Geliyor!

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/sila-ve-ahmet-kural-google-aramalarina-damga-vurdu-41009821

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