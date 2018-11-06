Türkiye'de Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama (Ahmet Kural ve Sıla Zirvede)

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Her zaman olduğu gibi ülkenin ve magazin dünyasının gündemi bir kez daha Google aramalarını doğrudan etkilemiş gibi.

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aralamaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalar bu kez de bizleri şaşırtmayarak, son haftaların en çok konuşulan konusu olan Ahmet Kural ve Sıla'nın yargıya taşınan 'dayak' davası oldu.

Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir.

Google Arama Trendleri (17/24 Eylül 2018)

  1. Fenerbahçe-Galatasaray derbi
  2. Ahmet Kural, Sıla
  3. Nazar Nur Kaya
  4. KPSS Önlisans soruları
  5. Koray Şener
  6. Süper Lig puan durumu
  7. ÖTV KDV indirimi
  8. Murat Başoğlu
  9. Şarık Tara
  10. Askerlik düşecek mi, tek tip askerlik


     
  11. Bedrettin Dalan
  12. Okan Can Yantır
  13. Can Yaman
  14. Halloween, Cadılar Bayramı
  15. Ceren Hindistan, Mustafa Sandal
  16. Fatih Tezcan
  17. Mehmet Ali Erbil
  18. Dilay Korkmaz
  19. Cihangir İslam
  20. Mete Gazoz


     
  21. Harran Üniversitesi Rektörü, Ramazan Taşaltın
  22. Sedef Yavuzalp
  23. Türk Bayrağı
  24. Deniz Baysal, Barış Yurtçu
  25. Atatürk Havalimanı ne zaman kapanıyor, yeni havalimanı nerede
  26. Buray son albüm
  27. Şenay Gürler
  28. Serenay Aktaş
  29. Bedelli askerlik
  30. Ampute Milli Takım
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Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/sila-ve-ahmet-kural-google-aramalarina-damga-vurdu-41009821
Etiketler: google, sıla, ahmet kural
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