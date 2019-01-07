Türkiye'de Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama

Her zaman olduğu gibi ülkenin ve magazin dünyasının gündemi, bir kez daha Google'da yapılan aramaları doğrudan etkilemiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aramaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalarda geçtiğimiz haftadan beri yaşananlar dikkat çekiyor. Yeni yılın Milli Piyango çekilişlerinin başını çektiği listede, Ankara'daki kar tatili de yoğun olarak arananlar arasında. Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir. Google Arama Trendleri (31 Aralık 2018 - 7 Ocak 2019) Milli Piyango Yılbaşı 2019 Ankara’da okullar tatil mi? Gülriz Sururi Emekli zammı 2019, enflasyon oranı, memur maaşları Fahrelnissa Zeid Ceren Damar Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl İmar Barışı uzatıldı mı? VGM burs sonuçları 2019 MTV 2019 hesaplama





Bensu Soral, Hande Soral Palu ailesi Doğu Demirkol Enis Arıkan Malta, Malta vatandaşlığı Sigara zammı 2019 Demet Özdemir, Can Yaman Caner Cindoruk Seda Sayan Demet Akalın





Fethi Sekin Aydemir Akbaş Deniz Çakır Barış Manço Beren Gökyıldız İstanbul kar Tarık Ünlüoğlu 2 Ocak 2019 tatil mi? Mertcan Y. Ezgi Eyüboğlu

Kaynak : https://dha.com.tr/teknoloji/turkiyede-kullanicilar-googleda-en-cok-ne-ariyor/haber-1619238

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