Türkiye'de Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama

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Her zaman olduğu gibi ülkenin ve magazin dünyasının gündemi, bir kez daha Google'da yapılan aramaları doğrudan etkilemiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aramaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalarda geçtiğimiz haftadan beri yaşananlar dikkat çekiyor. Yeni yılın Milli Piyango çekilişlerinin başını çektiği listede, Ankara'daki kar tatili de yoğun olarak arananlar arasında.

Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir.

Google Arama Trendleri (31 Aralık 2018 - 7 Ocak 2019)

  1. Milli Piyango Yılbaşı 2019
  2. Ankara’da okullar tatil mi?
  3. Gülriz Sururi
  4. Emekli zammı 2019, enflasyon oranı, memur maaşları
  5. Fahrelnissa Zeid
  6. Ceren Damar
  7. Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl
  8. İmar Barışı uzatıldı mı?
  9. VGM burs sonuçları 2019
  10. MTV 2019 hesaplama


     
  11. Bensu Soral, Hande Soral
  12. Palu ailesi
  13. Doğu Demirkol
  14. Enis Arıkan
  15. Malta, Malta vatandaşlığı
  16. Sigara zammı 2019
  17. Demet Özdemir, Can Yaman
  18. Caner Cindoruk
  19. Seda Sayan
  20. Demet Akalın


     
  21. Fethi Sekin
  22. Aydemir Akbaş
  23. Deniz Çakır
  24. Barış Manço
  25. Beren Gökyıldız
  26. İstanbul kar
  27. Tarık Ünlüoğlu
  28. 2 Ocak 2019 tatil mi?
  29. Mertcan Y.
  30. Ezgi Eyüboğlu
Kaynak : https://dha.com.tr/teknoloji/turkiyede-kullanicilar-googleda-en-cok-ne-ariyor/haber-1619238
Etiketler: google, Arama, türkiye
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