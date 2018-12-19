Yılların telefon üreticisi Nokia, güncellemelerin sağlanması sözünü yavaş yavaş tutmaya başladı.

Finlandiya merkezli yılların telefon üreticisi Nokia, zamanında Nokia 3310 gibi adını altın harflerle tarihe kazımış oldukça başarılı işlere imza atmıştı. Nokia adı altında akıllı telefon üretimi yapan HMD Global, Nokia markası basılı akıllı telefonlarını piyasada bulunduruyor. Akıllı telefonlarının sürekli güncel kalacağının sözünü kullanıcılarına veren Nokia, sözünü tutmaya başladı.

Nokia'nın amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 8, bugün itibariyle Android 9 Pie güncellemesine sahip oldu. Kablosuz bağlantı üzerinden indirilebilen güncelleme bütün kullanıcılara sunuldu ancak bütün kullanıcıların güncellemeye sahip olması birkaç gün alabilir zirâ sunucularda yoğunluk yaşanmaması sebebiyle akıllı telefon üreticileri, yaptıkları yazılım güncellemelerinde bu yöntemi sıkça takip ediyor.

Nokia akıllı telefonlarının üreticisi HMD Global'in Ürün Müdürü Juho Sarvikas, bugün Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderisinde: "Nokia 8'in güncelleme almasını bir dilim turta ile kutlayın, hem de bizden! Aşamalı yayınlanacak Nokia 8 için Android 9 Pie güncellemesi bugün itibariyle başlıyor." ifadelerini kullanarak Nokia 8'in Android 9 Pie güncellemesine kavuştuğunu espritüel bir şekilde duyurmuştu.