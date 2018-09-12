Türkiye'de de faaliyetleri bulunan, dünyanın en büyük ev kiralama sistemi AirBnb tarafından kiralanan evlerin birinde gizli kamera bulan çift, olayı Facebook'tan ifşa etti.

Toronto'yu ziyaret eden bir çift, AirBnb aracılığı ile kiraladıkları evde hayatlarının şokunu yaşadı. Evdeki çalar saate gizlenmiş bir gizli kamera olduğunu fark eden İngiliz çift, olayı hem Facebook aracılığı ile deşifre etti hem de polis kuvvetlerine haber vererek şikayetçi oldu.

Maalesef AirBnb'de yaşanan ilk gizli kamera skandalı bu değil. Geçtiğimiz yılın sonunda banyodaki bir lavabonun altında kamera bulunmuş, bir başka çift ise İtalya'da kiraladığı evin mutfağında gizli kameraya rastlamıştı. Geçtiğimiz sene yaşanan son skandal ise Tayvan'da kiralanan evin girişinde gizli kamera bulunmasıydı.

Konuyla ilgili yorum yapması istenen AirBnb cephesinden de konuyla ilgili resmi açıklama geldi:

"Gizlilik sorunlarını oldukça önemsiyoruz ve bu tür davranışlara sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Bahsi geçen yeri platformumuzdan derhal kaldırdık, ziyaretçilerimize %100 desteğimizi sürdüreceğiz."