2017 yılında lüks araç segmentinde en çok satılan model '7.964 adet' ile BMW'nin 5 serisi oldu.

Ultra lüks (F segmenti) araç pazarı, döviz kurlarındaki artış ve ÖTV düzenlemesinin etkisiyle daralmayı sürdürürken, geçen sene F segmentindeki araç satışı 2016'ya nazaran %15,3 azalarak 4.270 adete geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, tamamına yakını 2000 cc'nin üzerinde olan lüks ve ultra lüks araç satışları, 2017'de bir önceki yıla oranla %2,3 düşerek 26.969 adet oldu. 2016 yılında E ve F segmentlerinde 27.599 araç satılmıştı.

BMW 5 serisi ve BMW X5 en fazla satan modeller

Lüks araç segmentinde 2017'de en çok satılan model 7.964 ile BMW'nin 5 serisi oldu. Bu modeli, 6.039 ile Mercedes-Benz E serisi ve 2.674 ile Audi A6 izledi.

Bu dönemde ultra lüks segmentinde BMW X5 modeli 767 satışla birinci olurken, BMW X5'i 606 araçla Volvo'nun XC 90 modeli, 550 araçla Land Rover'ın Range Rover Sport modeli ve 357 araçla Mercedes-Benz S serisi izledi. Söz konusu segmentte Alfa Romeo'nun 4C modeli, Audi'nin R8 modeli ve Honda'nın NSX modelinden yalnızca birer adet satıldı.

25 adet Aston Martin satıldı

Türkiye'ye sunduğu araçların tamamı F segmenti ultra lüks araçlardan oluşan Aston Martin, 2017 yılında 25 otomobil sattı. Bunların 17'si DB11, 3'ü Vantage, 3'ü Rapide ve 2'si Vanquish modelleri oldu. Geçen sene Bentley 16, Ferrari 16, Lamborghini 7 ve Maserati 76 araç sattı.

Otomobil satışlarına E ve F segmenti toplamı açısından bakıldığında 670 Porsche, 283 Jaguar, 258 Jeep, 167 Subaru, 98 Toyota, 63 Volkswagen, 48 Ford, 45 Lexus, 29 Ssangyong, 15 Seat, 5 Alfa Romeo, 5 Hyundai ve 4 Mitsubishi satıldı.

Lüks ve ultra lüks araçta bir numara BMW

Lüks ve ultra lüks segmenti toplamında geçtiğimiz yıl en fazla satış yapan marka 9.408 ile BMW oldu. Bu markayı 8.264 ile Mercedes-Benz, 3.467 ile Audi, 2.119 ile Volvo ve 1.879 ile Land Rover takip etti.

2016'da lüks ve ultra lüks segmentlerde 9.318 BMW, 8.488 Mercedes-Benz, 3.501 Audi ve 2.108 Land Rover satılmıştı.