İstatistikler, bu yılın en çok tercih edilen markalarını listeledi. İlk iki sırayı geçen senenin aynı isimleri korurken, Hyundai satışlarını arttırdı.

Ocak ayından Temmuz ayına, Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan otomobillerin istatistiği ortaya koyuldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) raporuna göre Temmuz ayında kayda geçen 56 bin 151 aracın yüzde 17,9’unun Renault, yüzde 9’unun Volkswagen ve yüzde 8,2’sinin Hyundai markalarına ait.

Geri kalan araçların yüzde 8’inin Fiat, yüzde 6,6’sının Dacia, yüzde 6,3’ünün Toyota, yüzde 5,3’ünün Peugeot, yüzde 5,2’sinin Ford, yüzde 5,1’inin Honda, yüzde 4,9’unun Opel ve yüzde 23,6’sının diğer markalardan oluştuğu açıklandı.

Ocak ayından Temmuz sonuna kadar liste birincisi olan Fransız Renault, geçen seneye göre satışlarda geriledi ancak yerini korudu. İkinci sırada gelen Wolkswagen’da geçen seneye göre satışlarda düşüş yaşamasına karşın ikinci sırada. Hyundai, listedeki payını yüzde 7’den yüzde 8,2’ye çekerek Türkiye’nin en çok tercih edilen 3. markası oldu.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, Temmuz ayı sonu itibarıyla geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 4,45’lik artış gösterdi. Temmuz ayı raporuna göre kayıtlı araç sayısı ise 21 milyon 763 bin 103’ten, 22 milyon 731 bin 759’a yükseldi.