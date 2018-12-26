Bir süredir ülkemizdeki faaliyetleri tedbiren durdurulan Booking.com'un görülen davasında, bilirkişiden gelen rapor oldukça olumlu görünüyor.

Ülkemizde 29 Mart 2017'den beri haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle erişime kapatılan Booking.com, uzunca süredir yasal mücadelesini sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda temyiz başvurusu reddedilen ve Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen Booking için yeni bir umut ortaya çıktı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında, bilirkişinin raporu mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda, "Booking.com'un Türkiye'deki temsilciliğinin seyahat acentası olmadığı, Hollanda'daki Booking.com BV'nin ise yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasının gerekli olmadığı" ifadesine yer verildi.

63 sayfadan oluşan bilirkişi raporuna göre Booking.com'un haksız rekabete yol açmadığı ve seyahat acentası olmadığı belirtildi. Buna gerekçe olarak da otel rezervasyonlarında herhangi bir aracılık hizmeti verilmediği gösterildi. Booking.com'un' meslek tanımının 'simsarlık' olduğunu belirten bilirkişi, bunun için herhangi bir sertifika veya belge alınmasına gerek olmadığını bildirdi.

Yaklaşık 3 senedir devam eden Booking.com davasında son sürece girmiş bulunuyor. Her iki tarafa da beyanlarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, 12 Nisan'da duruşma için toplanacak.