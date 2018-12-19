Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomenlerine gelen vergi kıskacından sonra, şimdi de büyük sosyal medya platformları radara girdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre, Türk şirketlerden ve tüzel kişilerden reklam alarak, bu reklamların yayınlanmasını sağlayan şirketlerden %15 vergi kesilecek. Çoğunlukla yurtdışında kurulu olan ve aracılık hizmeti sunan bu firmalar, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararla vergi altına alınmış oldu.

Geçtiğimiz dönemde, Türkiye'de kurulu yayıncılar ve sosyal medya platformları kurumlar vergisine tabi oluyorlardı. Bu bağlamda dünya vergilendirme aşamasında, Google, YouTube ve Facebook gibi dev şirketlerden herhangi bir vergi alınmıyordu. Yeni formülle, aracı şirketler veya kişiler dolayısı ile de olsa bu dev şirketlerden %15 oranında vergi alınmış olacak.

Türkiye'de Google'ın mutlak hakimiyetindeki arama motoru reklam pazarı, 2017 rakamlarına göre %15 büyüme kaydederek 815 milyon TL'ye ulaşmıştı. Sosyal medya alanında ise %30'luk büyüme gerçekleşmiş ve 340 milyon TL'lik bir pazar oluşmuştu. Bu hesapla, geçtiğimiz yıl dijital alanda 450 milyon TL'lik bir vergi kaybı yaşandığı görülüyor. Yapılan son düzenleme ile bu rakamın bir kısmı vergi mükelleflerinden tahsil edilmiş olacak.