Türkiye'de Her 10 Çocuktan 6'sı Akıllı Telefon Kullanıyor

GFK ve Digital Talks'ın yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların %59'unda akıllı telefon, %42'sinde tablet ve %44'ünde ise bilgisayar bulunuyor.

GFK ve DigitalTalks işbirliği ile gerçekleştirilen 'Çocukların Cihaz Sahipliği ve Sosyal Medya Kullanımı' araştırması kapsamında, Türkiye'de 15 ilde 6-15 yaş arası çocuğu olan 161 ebeveynle görüşülerek çocukların cihaz (akıllı telefon, bilgisayar, tablet) sahipliği, sosyal medya hesapları ve söz konusu hesapları ne maksatla kullandıkları irdelendi.

Araştırma, 6-15 yaş arası çocukların %59'unun akıllı telefon, %42'sinin tablet ve %44'ünün de bilgisayar sahibi olduğunu gösterdi.

Sosyal medya kullanan çocukların %85'i Facebook, %68'i Instagram ve %36'sı ise YouTube üyesi.

Sosyal medya hesabına sahip çocukların ebeveynlerinin %71'i, çocuklarının sosyal medya hesaplarını kontrol ettiklerini ve kimlerle iletişim halinde olduklarını takip ettiklerini söyledi.

Annelerin %78'i, babaların ise %53'ü çocuklarının video seyretmek amacıyla sosyal medya kullandığını düşünüyor. Ebeveynler, çocuklarının %42'sinin ödev ve eğitici faaliyetler için sosyal medya kullandığını belirtiyor.

Ebeveynlere göre, çocuklar sosyal medya hesaplarını daha çok arkadaşlarıyla iletişim kurmak (%85) gayesiyle kullanıyor. Ardından sırasıyla video seyretmek (%66), fotoğraf ve video paylaşmak (%64) ve oyun oynamak (%56) geliyor.