Türkiye'de İlk Kez Bir Bankada Robot İşe Alındı

Albaraka Türk, Türkiye'de robot işçi çalıştıran ilk banka oldu. Analizlere göre robot işçinin getirdiği tasarruf aylık 15 bin TL civarında.

Robotların ve yapay zekanın ilerleyen teknolojiyle birlikte insan gücünün ve zekasının yerini alacağı söylentilerini uzun zamandır duyuyoruz. Türk bankacılık sektöründe de robotik teknoloji kullanımı günden güne artıyor. Katılım bankası Albaraka Türk, Türkiye’de ilk kez robotik süreç otomasyonu uygulamasını hayata geçirerek ilk robot çalışanını işe aldı.

İnsanların gerçekleştirdiği her işi yapabilen robot, buna karşın çok daha hızlı ve hatasız çalışıyor. POC aşamasına yapılan analizlere robot, ortalama bir çalışana göre üç kat daha hızlı çalışıyor ve 7 gün 24 saat tam verimle çalışabiliyor. Bu sayede robot, aylık 15 bin TL tasarruf sağlarken yatırıma geri dönüş oranı %1200’ü aşıyor.

İlk robot çalışanları hakkında açıklamalarda bulunan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, ‘’Şu anda ayda 600 saatten fazla çalışan saati tasarruf ediliyor. Bu sonuçlar 1 robotu %50-60 kapasite ile çalıştırma sonucunda elde edildi. Nihai olarak önümüzdeki 3 ayda 5 robotu tam kapasite ile çalıştırmayı bekliyoruz.’’ dedi.