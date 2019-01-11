Türkiye'de İlk Olma Özelliği Taşıyan Zula E-Spor Merkezi

Türkiye'de oldukça büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Zula'nın E-Spor merkezi Nonstop, İstanbul'da hizmete açıldı.

InGame Group, Türkiye'nin ilk E-Spor merkezini Demirören İstiklal'de hizmete sundu. Yapılan açılışa InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, InGame Group Üst Yöneticisi Alpay Alptekin ve Türkiye E-Spor Federasyonu yetkilileri katıldı. InGame Group kurucu ortağı Genco Alp, açılıştan duyduğu heyecanı basın mensuplarıyla paylaştı.

Ingame Group olarak ayda 6 milyon erişim ve 2 milyonluk etkileşim sayısına ulaştıklarını belirten Alp, E-Spor alanında yatırımlarına hız kazandıracaklarını açıkladı.

İşte Alp'in açıklamaları:

"InGame Group, Türkiye'de E-Spor'a ve sporcusuna en çok yatırım yapan şirket. Biz e-sporun yanında olmaya devam edeceğiz. Türk firması olmamız omuzlarımıza çok daya büyük bir sorumluluk yüklüyor. Türkiye'den uluslararası çapta oyunların ve oyuncuların çıkması için gece gündüz çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada 3 ayrı kıtada, 10 farklı bölgede ve 11 farklı dil seçeneğiyle yayın yapıyoruz."

"Üç yıl içerisinde bu havuzu 100 milyon insana ulaştırma hedefindeyiz. Bu maceraya başlarken birçok ilki yapmamız gerekiyordu. Aylık ortalama 6 milyonluk erişimimiz ve 2 milyonluk etkileşimimiz var. Zula, çok büyük bir aileye dönüştü. Üzerimizdeki bir diğer sorumluluk da Türk gençlerinin modern bir şekilde eğlenmeleri. Bizim için bu çok önemli ve bunun bilincinde hareket ediyoruz. Türkiye'ye, Zula'ya yakışır bir tesis hayata geçirdiğimize inanıyoruz. Bizim vizyonumuzda, bu merkezlerin Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli boyutlardaki farklı projelerle hayata geçmesi var. İnşallah önümüzdeki dönemde farklı boyutlarla ve proje ortaklarıyla bu merkezleri hem Türkiye genelinde hem de yurt dışında farklı lokasyonlarda göreceğiz."