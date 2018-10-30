Bir medya takip firması olan Ajans Press'in yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de her 7 kişi başına 1 otomobil düşüyor.

Ajans Press, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden ve çeşitli medya adreslerinden bilgiler toplayarak bir araştırma yaptı. Buna göre Türkiye'nin nüfusuna göre otomobil sayısının en çok ve en az olduğu iller belirlendi. Yapılan araştırmadan elde edilen bilgiler ışığında Türkiye'de her 7 kişi başına 1 otomobil düşüyor. Ülkemizin illerine baktığımızda Ankara'da her 4 kişiye 1 otomobil gibi bir oran ile karşılaşıyoruz. Bu oran İstanbul'da ise 1/5. Toplam otomobil sayılarına baktığımızda, İstanbul 2 milyon 755 bin 250 adet ile birinci sırada.

En Az Otomobil Olan İl

Nüfusu 267 bin 813 olan Hakkâri’de 131 kişiye bir otomobil düştüğü tespit edildi. Hakkâri’den sonra ise kişi başına düşen en az otomobil sayısı Tunceli ve Ardahan’da görüldü.

Otomotiv Sektöründe En Çok Okunan Haberler

Yapılan araştırma sadece otomobil sayıları ile sınırlı kalmadı. Belirlenen zaman dilimi içerisinde 253 bin 113 otomobil sektörü ile alakalı haber bulundu. En çok okunan haber başlıkları ise motorlu kara taşıtlarının kazaları, vergi dilimleri ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar oldu.