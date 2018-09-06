Türkiye'de Kafkas Yılanının Yeni Bir Alt Türü Keşfedildi

Türkiye'de Karadeniz, Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinde görülen Kafkas yılanının yeni bir alt türü keşfedildi. Ege Üniversitesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen'in ortaya çıkardığı ve İzmir - Antalya arasındaki bölgede görülen bu yeni alt türe 'Lyciensis: Likyalı' ismi verildi.

Türkiye'de sürüngenler üzerine bilimsel araştırmaları ve şimdiye dek gerçekleştirdiği 60'ın üzerindeki alt tür keşfiyle tanınan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen, Kafkas yılanı olarak bilinen yılanın yeni bir alt türünü ortaya çıkardı.

Yeni alt türün Alman meslektaşları ile uzun süren ortak çalışmalar neticesinde bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Bayram Göçmen, "Gerek morfolojik, gerekse genetik çalışmalarımız sonuç verdi ve Batı Anadolu'daki Kafkas yılanının yeni bir alt türü olduğunu ortaya çıkardık. Tarihi açıdan Likya bölgesine özgü olduğu için de yeni alt türe 'Lyciensis: Likyalı' adı verilmiştir. Makalesi uluslararası indekslerce taranan (SCI) Zootaxa dergisinde yayımlanmıştır. Likyalı güzel hayırlı olsun. Önceden ülkemizde 32 alt tür biliniyordu. Yeni alt tür 'Lyciensis' ise Anamur'dan itibaren İzmir'e kadar Güneybatı Anadolu, esas olarak İzmir, Muğla, Antalya'dan tanımlandı. Alt türlerin ayrımında sırttaki desen önemli. Yeni alt türde sikke halinde tek sıra lekeler bulunur" şeklinde konuştu.