Türk-Russ Ortak Üniversitesi'nin Detayları Belli Oluyor

Türk-Rus Ortak Üniversitesine dair detaylar belli olurken, lokasyon konusunda da İstanbul ve Antalya öne çıkan şehirler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında yapacağı Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerde gündeme gelmesi beklenen konulardan birisi olan Türk-Rus Ortak Üniversitesi’ne dair detaylar da belli oluyor.

Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim-Bilim Komitesi toplantısı, Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğin ev sahipliğini ise Komite Eş Başkanı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş yaptı. Türkiye ve Rusya’dan önemli üniversite temsilcilerinin katıldığı toplantıda, iki ülkenin akademik ilişkilerinin geliştirilmesi için farklı formüller masaya yatırıldı.

Toplantı her iki ülkenin de tanıtım filmleriyle başladı. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, bilim ve eğitim işbirlikleri için yol haritasına dair somut adımlar atıldığını söyledi. İbiş, "Dünyada son 50 yılda anlayışlar hızla değişiyor. Uluslararasılaşma ve kalite güvencesi giderek daha önemli kavramlar haline geliyor. Bugün dünyada küreselleşme kavramıyla beraber işbirliği, ortaklıklar, paylaşma, çeşitlilik, öğrenci ve akademisyen hareketlilikleri çok önemli başlıklar haline geldi. Kültürlerarası dayanışmanın sağlanması, farklılıkların zenginlik görülmesi, yenilikçilik, kültürlerarası etkileşim, barış, refah, sağlık, insanlık ve dünya için; uluslararasılaşma yeni öğrenme ve öğretme metotları bakımından önem kazanıyor. Burada amaç bilgi toplumu, kalite ve rekabet ile de istihdam alanları olarak öne çıkıyor. Rusya’dan daha çok öğrenci gelmesini ve Rusya’ya daha çok öğrenci göndermek istiyoruz. Ortak araştırma programlarının gerekliliğinin farkındayız. Dil okulundan ortak öğrenci etkinliklerine kadar birçok konuda birlikte adımlar atacağız. Özellikle Türk-Rus ortak üniversitesi iki ülke arasında çok önemli bir atılım olacaktır. Hepsi her iki ülke ve her iki toplum için bilim insanları ve üniversiteler tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve hatta sorumluluktur, ödevdir." dedi.

Komitenin Rusya tarafındaki eş başkanları arasında yer alan Güney Federal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İnna Şevçenko, önerileri yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi. Bilimin dünya dili olduğunu ve Rusya’nın bilimde elde ettiği sonuçları paylaşmaya, ekipman desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Somut adımlar atılmaya başlandığını belirten eş başkan, Türkiye’nin enerjisine teşekkür etti.

İstanbul Milletvekili, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, eğitim ve bilimin iki ülke toplumunu yaklaştıracağını söyledi. Çonkar ayrıca Türk-Rus Üniversitesi’nin de Erdoğan - Putin görüşmelerinde gündeme gelebileceğini belirtti.

Ortak üniversitenin yeri olarak İstanbul ve Antalya öne çıkıyor. İşbirliği öncelikli teklif alanları da belli. Rus tarafı fizik, kimya ve bilgisayar teknolojileri, Türkiye’den tıp, ziraat ve toplum bilimleri öncelikli teklif alanları olarak öne çıkıyor. Üniversitede dil eğitimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca akademisyen değişim programları, sempozyumlar ve seminerler yapılacak.