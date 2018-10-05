Mobil Operatör Abone Sayısı Ülke Nüfusuna Yaklaştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre Türkiye'nın mobil operatör abone sayısı ülke nüfusuna yaklaşmış durumda.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yılın ikinci çeyreğinde elde edilen verilerle hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nu yayınladı. Raporu inceleyen Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Cahit Turhan, haberleşme sektöründeki büyüme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye’de 77,8 milyon mobil abone olduğunu dile getiren Turhan, 2018 ikinci çeyrek sonu itibari ile bu sayının 79,5 milyona ulaştığını belirtti. Sabit abone sayısı ise 11,5 milyonda kaldı. Türkiye nüfusunun 80 milyon 810 bin 525 olduğunu düşünürsek mobil abone sayısının ülke nüfusuna yaklaştığını söyleyebiliriz.

2 buçuk yıldır ülkemizde de kullanılmakta olan 4,5G hizmetinin 68,1 milyon aboneye ulaştığını belirten Bakan Turhan, hem hattı hem de telefonu 4.5G uyumlu olan kullanıcı sayısının ise 37 milyonu bulduğunu dile getirdi. Türkiye, aylık ortalama 453 dakika mobil görüşme ile Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada bulunuyor.

Turhan’ın açıklamalarına göre genişbant abone sayısı 71.8 milyon aboneye ulaşmış durumda. Bu abonelerin 59,1 milyonunu mobil aboneler oluşturuyor. Genişbant internet abone sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %8’lik bir artış görünüyor. Bu artıştaki en büyük etken ise %38.7 ile ‘Eve Kadar Fiber’ abonelerinin artması.

Mobil internet kullanımı aylık 4,2 gigabayt olarak açıklandı. 4.5G aboneleri için ise bu miktar 6,8 gigabayta kadar çıkıyor. Sabit genişbant internet için aylık ortalama kullanım ise 91.3 gigabayt. Sabit genişbant ile 4.5G ağı arasında bu denli fark olmasında mobil operatörlerin internet kota sınırları ciddi şekilde etkili oluyor.